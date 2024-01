Kanye West pede desculpas à comunidade judaica após comentários

O famoso rapper e produtor musical Kanye West emitiu um pedido de desculpas à comunidade judaica após fazer comentários antissemitas no passado.

Através de sua conta no Instagram, West compartilhou uma mensagem em hebraico expressando seu arrependimento e oferecendo desculpas sinceras por qualquer dor causada por suas palavras ou ações.

A mensagem traduzida diz:

“Peço sinceras desculpas à comunidade judaica por qualquer arrebatamento involuntário causado pelas minhas palavras ou ações. Não era minha intenção ferir ou desrespeitar, e lamento profundamente qualquer dor que possa ter causado. Comprometo-me a começar por mim mesmo e aprender com essa experiência para garantir uma maior sensibilidade e compreensão no futuro. Seu perdão é importante para mim e estou comprometido em reparar e promover a unidade”.

Embora não tenha se desculpado por incidentes específicos, esse pedido de desculpas vem após West fazer comentários recentes que também incluíram mensagens antissemitas.

Durante uma sessão de audição do seu próximo álbum intitulado ‘Vultures’, o rapper mencionou uma linha em uma música que fazia referência a uma ‘cadela judia’. No entanto, é possível que West remova essas linhas antes do lançamento oficial do álbum no próximo ano, após o seu pedido de desculpas.

A queda

A queda de West e as consequências de seus comentários começaram no ano passado, quando ele compartilhou comentários no Twitter sobre o povo judeu e a morte.

Poucos dias depois, durante uma entrevista com Piers Morgan, o rapper expressou seu desejo de causar dano aos judeus que o haviam maltratado na indústria musical e de negócios.

Além disso, em uma aparição no programa web de extrema direita InfoWars, West elogiou Adolf Hitler e negou a existência do Holocausto.

Também durante uma conversa com Gavin McInnes, fundador do grupo supremacista Proud Boys, ele pediu à comunidade judaica que perdoasse Hitler, negando mais uma vez o Holocausto e argumentando que os judeus não agradavam a Hitler porque "ficaram incomodados por serem expulsos do país".

Esses comentários levaram à suspensão da conta do Twitter de Kanye West por Elon Musk, que também é conhecido por sua associação com o rapper.

Além disso, ele tem enfrentado a perda de contratos com marcas, incluindo seu lucrativo acordo com a Adidas, o que tem levado a uma diminuição significativa em seu patrimônio.