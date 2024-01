Fuzuê: Luna é herdeira da Dama de Ouro; revelação traz novos problemas

Finalmente, Luna (Giovana Cordeiro) consegue provar que é uma herdeira legítima da Dama de Ouro (Zezé Motta) em Fuzuê. Mas, tal descoberta vai trazer muitos problemas para a protagonista da novela das 19 horas da TV Globo, que vive grandes dilemas nos próximos capítulos.

Ao saber que é herdeira da dona do tesouro mais procurado da emissora, a personagem conta a novidade para Bebel (Lilia Cabral), que vibra com o fim do mistério. Porém, o que as duas não sabem é que César (Leopoldo Pacheco) está de olho em tudo e vai armar um plano cruel contra a própria filha.

Em cenas que ainda estão por vir em Fuzuê, o pai de Preciosa (Marina Ruy Barbosa) fica mais próximo da filha de Maria Navalha (Olivia Araújo) e, depois da comprovação do parentesco com a Dama de Ouro, ele se faz de bom moço para garantir a sua fatia na fortuna.

Fuzuê: ao saber que Luna é herdeira do tesouro, César engana a filha (Léo Rosario/Globo)

Depois de saber que o resultado do exame de DNA deu positivo e que Luna é herdeira legítima, o vilão vivido por Leopoldo Pacheco na novela da Globo afirma que pretende ajudar a filha em sua nova fase, mas tudo não passa de mais uma armadilha, já que ele quer mesmo é roubar o tesouro.

Vale lembrar que a crueldade de César (Leopoldo Pacheco) em Fuzuê não mudou ao longo dos anos e, a partir do exame positivo, o empresário diz que Preciosa precisa ser amiga de Luna para conquistar o tesouro da Dama de Ouro em Fuzuê.

Em cenas futuras, César chega até a entregar uma certidão de nascimento atualizada que oficializa sua paternidade, deixando ela feliz, mas também com a pulga atrás da orelha.

Fuzuê: Luna (Giovana Cordeiro) cai em nova armadilha de Preciosa (Marina Ruy Barbosa) e perde o emprego (Paulo Belote/Globo)

Preciosa não gosta nada de saber que agora ela e Luna são irmãs perante a justiça, afinal, a vilã de Fuzuê acabou falsificando um teste de DNA para evitar tal revelação na novela da Globo.

A questão é que agora a personagem de Marina Ruy Barbosa teme perder a preferência do pai, já que ele fica mais próximo da vida de Luna. Mesmo sabendo das intenções obscuras de César, Preciosa não vai esconder o seu descontentamento nos próximos capítulos.

Falando nisso, o personagem de Leopoldo Pacheco na novela Fuzuê chega a mostrar que não pretende fortalecer os laços familiares com Luna, mas apenas está interessado na fortuna que pode receber com a paternidade assumida.

