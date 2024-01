‘Frozen 3′: a possível história da sequência que a transformaria em um dos projetos mais ambiciosos da Disney

A Disney lançou uma promessa ambiciosa com o aguardado ‘Frozen 3′. Peter Del Vecho, o produtor dos dois primeiros filmes e do recente sucesso ‘Wish: O Poder dos Desejos’, revelou que o estúdio só faz sequências quando há uma história sólida para contar. Isso indicaria que o esperado terceiro filme pode ser um grande sucesso.

Embora o produtor e roteirista esteja atualmente focado no lançamento de ‘Wish’, Del Vecho expressou suas altas expectativas para ‘Frozen 3′ e confirmou que já estão imersos em seu desenvolvimento. Apesar da emoção gerada por essas declarações, também foi insinuado que a terceira parte pode demorar para chegar às telas.

O que se sabe sobre ‘Frozen 3′?

Embora o atraso possa valer a pena, os detalhes específicos sobre a trama de ‘Frozen 3′ ainda permanecem envoltos em mistério. Os fãs têm manifestado um profundo interesse em explorar os mistérios dos espíritos elementais introduzidos na franquia, com especial atenção ao papel de Elsa como o quinto espírito e sua conexão com a Floresta Encantada.

Existe a esperança de que o novo filme dê mais destaque a Anna, agora governante de Arendelle, adicionando camadas mais complexas à trama. Jennifer Lee, em uma entrevista ao Games Radar, insinuou que ‘Frozen 3′ e possivelmente ‘Frozen 4′ poderiam formar uma história em duas partes.

Seguindo uma estratégia similar aos bem-sucedidos filmes do Marvel Studios, ‘Vingadores: Guerra Infinita’ e ‘Vingadores: Ultimato’, para manter a expectativa do público, a bem-sucedida franquia de animação pode estar prestes a entrar em um dos períodos mais complexos e ambiciosos.

Com ‘Frozen 3′, a Disney pode estar fazendo sua aposta mais grandiosa na animação

Com ‘Frozen 2′ mantendo-se como o filme de animação mais bem-sucedido da Disney até o momento, arrecadando 1,45 bilhão de dólares em todo o mundo, a expectativa pela terceira parte está no auge.

Embora ainda não tenha sido confirmado quem dirigirá ‘Frozen 3′, as declarações de Lee durante o Festival de Cinema de Londres sugerem um entusiasmo palpável pelo projeto. À medida que os detalhes são mantidos em segredo, os fãs de ‘Frozen’ estão ansiosos para descobrir o próximo capítulo dessa amada história congelada que cativou audiências de todas as idades ao redor do mundo.