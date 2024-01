Fonte da juventude duvidosa: esse é o ‘segredo’ para estilista Vera Wang de 74 anos aparentar ter bem menos

Vera Wang, estilista norte-americana de 74 anos, impactou as redes sociais ao publicar foto do lado da filha de 30 anos. Além de ser uma dos maiores nomes da indústria da moda, a mulher também é famosa pela aparência de mais jovem.

Na foto ao lado da filha mais nova, Josephine Becker, a estilista escreveu “Eu e a Jo. Noite de Réveillon”. Wang também é mãe de Cecilia Becker, de 34 anos.

Estilista das famosas

Vera Wang é conhecida poser ser estilista de famosas. Ela ficou famosa pela criação de vestidos de noivas cleans e sofisticados e já assinou assinou os vestidos de casamento de Mariah Carey, Victoria Beckham, Jennifer Lopez, Khloé e Kim Kardashian.

Segredo da juventude

Em entrevista ao Page Six, a estilista revelou que sua ‘fonte da juventude’ é meio duvidosa, pois consome diariamente vodca, donuts e fast food.

“Eu como McDonald’s, com certeza, peço todos os dias, passo umas duas semanas seguidas só comendo isso aí depois mudo”.

Sobre os donuts, ela também revelou sua preferência pelo mais calórico.

“Gosto daqueles recheados com creme, cheio de açúcar por cima. Parece uma geleia, mas com creme dentro, creme de baunilha. Também gosto daqueles com granulado rosa por cima”.

No Instagram, diversos internautas compararam a estilista com Benjamin Button, personagem do filme ‘O Curioso Caso de Benjamin Button’ (2008) que tem Brad Pitt como personagem principal e conta a história de um homem que nasce idoso e rejuvenesce com o passar do tempo.

