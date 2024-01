“Eu nem o conheço!”: Influencer nega boato de que estaria grávida do jogador Neymar

A influenciadora Jamile Lima negou em suas redes sociais os boatos de que estivesse grávida do jogador Neymar, que acaba de ser pai de Mavie, de um relacionamento com Bruna Biancardi.

Jamile disse que acordou com amigos perguntando sobre o comentário em seu perfil feito por alguém de sua equipe, que ela classificou como um “comentário infeliz”.

“Eu não estou grávida do Neymar, aliás, eu nem conheço, não tenho nenhum tipo de contato, não conheço, nem alguém que seja próximo dele”, disse em seus Stories.

Jamile disse que nunca teve problemas de fofocas em suas redes sociais e afirmou que vai tomar as medidas cabíveis contra o responsável pelo boato. A influencer também fez questão de pedir perdão ao jogador. “Eu não tenho notícia se ele vai ou não ser pai, não sou amiga. Me perdoe Neymar se isso te causou algum constrangimento ou mal-estar. Realmente as medidas já estão sendo providenciadas”, afirmou em postagem nas redes.

O boato ganhou força quando o jornalista Leo Dias escreveu que o terceiro filho de Neymar já estaria a caminho, fruto de um relacionamento com uma modelo que já estaria no terceiro mês de gestação, sem no entanto citar o nome dela. Segundo Leo Dias, Neymar já teria sido avisado em uma mensagem por Whatsapp e teria ficado surpreso com a novidade.

Neymar, que é pai de Davi Lucca e Mavie, não se pronunciou sobre o boato até o momento.