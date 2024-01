Esposa de Bruce Willis publica mensagem emocionante pelo aniversário com o ator: “meu amor e adoração”

Desde que Bruce Willis decidiu se aposentar da atuação devido aos seus sérios problemas de saúde, a esposa do ator, Emma Heming, deixou tudo para se dedicar ao seu cuidado de corpo e alma.

A atriz também decidiu compartilhar nas redes vislumbres de como estão lidando com o diagnóstico de demência frontotemporal de Willis para conscientizar sobre doenças neurodegenerativas.

Com relação aos momentos difíceis que estão vivendo, Heming tem sido transparente, mas ao mesmo tempo tem destacado o positivo no meio de tudo e não deixou de comemorar os aniversários importantes.

Por isso, quando, no dia 27 de dezembro, completaram 16 anos de relacionamento amoroso, a estrela decidiu comemorar com uma mensagem emocionante onde expressou seu imenso amor pelo marido.

A mensagem de Emma Heming

Através do seu perfil no Instagram, a modelo maltesa de 45 anos publicou um par de fotografias onde posa muito carinhosa com seu marido em um cenário tropical, junto com algumas palavras para ele.

“16 anos com este homem especial. Meu amor e adoração por ele só crescem”, escreveu a atriz ao lado do seu marido de 68 anos.

Embora as fotos não sejam novas, a postagem recebeu milhares de likes e centenas de comentários aplaudindo Emma por sua dedicação como cuidadora também para o pai de suas duas filhas.

"Tenho muito respeito e admiração por você. Você tem mantido o público informado enquanto também protege Bruce. Você nos educou sobre sua condição enquanto lidamos com o processo de ser cuidador", comentou um dos seus mais de 900 mil seguidores.

"Emma, não sei se você é capaz de ler isso com tantos comentários, mas quero que saiba que você é uma inspiração. Sou enfermeira e cuidadora em casa e admiro sua força nas dificuldades e vejo seu amor brilhando por Bruce e sua família. Obrigada por isso", acrescentou outra fã.

Muitos outros usuários também parabenizaram o casal pelo seu décimo sexto aniversário de amor e enviaram bons desejos ao protagonista de filmes de sucesso como ‘Duro de Matar’.

Emma Heming compartilhou esta mensagem em seu décimo sexto aniversário com Bruce Willis (Instagram: @emmahemingwillis)

Emma Heming e Bruce Willis conheceram-se em 2007. Pouco tempo depois do primeiro encontro, iniciaram um relacionamento que os levou a casar nas Ilhas Turcas e Caicos em 2009.

O casal então formou uma família com suas filhas Mabel e Evelyn, que têm 11 e 9 anos de idade, respectivamente. O ator já tinha três filhas mais velhas de seu relacionamento com Demi Moore.

Sobre a luta de Willis com sua saúde, Heming afirmou que a vida de toda a família mudou devido à condição do patriarca, que foi inicialmente diagnosticado com afasia.

“É difícil para a pessoa diagnosticada, e também é difícil para a família. E isso não é diferente para Bruce, nem para mim, nem para nossas meninas”, expressou em uma entrevista ao ‘Today’.

"Quando dizem que é uma doença familiar, realmente é", destacou. Além disso, compartilhou que suas pequenas aprenderam a ser muito mais empáticas enquanto cuidam de seu progenitor.

“Ela está ensinando muito sobre como cuidar e amar, e é realmente algo lindo no meio da tristeza”, confessou.