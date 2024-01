Escândalo real: príncipe herdeiro Frederik da Dinamarca está envolvido em suposto caso com socialite mexicana

Em novembro deste ano, o príncipe herdeiro da Dinamarca, Frederik, foi alvo de intensas críticas devido a alegações de um suposto envolvimento com a socialite mexicana Genoveva Casanova. A revista Lecturas publicou uma reportagem detalhada, incluindo fotos do futuro rei em uma noitada em Madrid na companhia de Casanova. Esse evento desencadeou uma onda de cobranças nas redes sociais do palácio em apoio à princesa Mary.

Família evita comentários sobre “rumores”

Diante das alegações, a família real enviou uma nota ao veículo dinamarquês B.T, declarando que não comentaria o que classificaram como “rumores ou insinuações”. Tanto Frederik quanto Mary escolheram o silêncio diante das informações veiculadas pela revista. Enquanto isso, Genoveva Casanova classificou a história como “maliciosa” e “falsa”, ameaçando uma ação judicial caso a revista não se retratasse.

Repercussão nas redes sociais: apoio à princesa Mary

Príncipe herdeiro da Dinamarca, Frederik posa ao lado da mulher, a princesa Mary — Foto: Reprodução/Instagram

Nas redes sociais, “fãs” da família real dinamarquesa expressaram descontentamento e exigiram uma resposta aos rumores. Mensagens de respeito à princesa Mary foram acompanhadas por críticas diretas a Frederik. Uma internauta destacou seu “respeito e admiração” pela princesa, enquanto outro parabenizou Mary por sua atuação “com dignidade, entusiasmo e discrição” em meio à polêmica. Um terceiro torceu para que o futuro rei reflita sobre seu papel como “marido, pai e herdeiro do trono”.

LEIA TAMBÉM: Realeza britânica envia mensagem de união em meio a controvérsias

Detalhes da controvérsia: passeio noturno e eventos em Madrid

Segundo a revista Lecturas, Frederik e Genoveva Casanova visitaram uma exposição de Pablo Picasso, passearam pelo Parque El Retiro e jantaram em Madrid. A publicação alega que eles foram para o prédio dela separadamente, reaparecendo duas horas depois já vestidos para uma noitada. Saíram separados do prédio, mas entraram no mesmo carro branco em direção a uma apresentação de flamenco em um restaurante espanhol, permanecendo escoltados por seguranças do príncipe dinamarquês durante o passeio noturno.

Perfil real: Frederik, educação e carreira militar

Frederik, primo de quarto grau do rei Charles III, casou-se com a executiva australiana Mary Elizabeth em 2004. Juntos, têm quatro filhos e residem principalmente no Palácio Frederik VIII, em Amalienborg. Além de suas responsabilidades como herdeiro do trono, Frederik é um homem com formação acadêmica em ciências políticas, treinamento militar extenso, incluindo mergulho de combate e certificação de piloto pela Força Aérea.

Diante da controvérsia atual, a trajetória de Frederik, que incluiu participação diplomática na ONU e função na Embaixada da Dinamarca em Paris, torna-se um ponto focal. O escândalo atual coloca em xeque não apenas sua posição real, mas também sua imagem pública construída ao longo dos anos.

Fonte: O Globo