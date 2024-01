BBB: longe do reality da Globo, Larissa Tomásia revela planos para 2024

BBB: Larissa Tomásia, do BBB 22, foca em competições de fisiculturismo (Reprodução/Globo)

Larissa Tomásia entrou no BBB 22 falando tudo que queria e criando muitos memes na web, mas fora do reality show da Globo a influenciadora digital assume quais são os seus planos para o ano de 2024, que seguem bem longe de voltar à TV.

Agora, a ex-BBB foca num estilo de vida mais saudável e pretende entrar para as competições de fisiculturismo: “Treino sempre e amo falar sobre a minha rotina. Quando eu deixo de ir parece que a minha semana não anda”, afirmou ela ao GShow.

Na academia desde os 14 anos, Larissa garante que segue uma alimentação diferente daquela que todos viram no BBB 22: “A minha dieta é um pouco restrita, porque estou em fase de perda de gordura. Como 12 ovos por dia e até a salada eu tenho que pesar. Parei de beber, por opção minha, porque, se quero ter resultado, eu tenho que abdicar de muita coisa”.

Como Jojo Todynho, a participante do Big Brother Brasil é fã de Gracyanne Barbosa e segue os seus passos: “Sempre me interessei pela musculação e passei a acompanhar os campeonatos, é superinteressante. A Gracyanne é uma inspiração, ela treina muito, o corpo dela é todo definido. É muito legal a forma como ela se dedica à musculação”.

Ainda no mesmo seguimento, a ex-BBB Larissa Tomásio também quer criar uma marca. Segundo a influenciadora digital, a proposta é ter sua própria marca de roupa fitness, projeto que começou em 2023, mas precisou ser adiado: “Quero montar a minha marca de moda fitness, que já estou patenteando, e moda praia também”, disse a ex-sister.

BBB 24: Globo revela famosos e anônimos selecionados para a nova temporada do reality show

