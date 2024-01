BBB 24: Globo revela quem está no reality show; veja quando o mistério termina

BBB 24: Globo revela famosos e anônimos selecionados para a nova temporada do reality show (Reprodução/Instagram)

O big day está chegando! Segundo a Globo, a espera para saber quais são os novos participantes do reality show acaba na sexta-feira (05), quando todos os confinados do BBB 24 serão anunciados.

Segundo o perfil oficial do Big Brother Brasil no Instagram, os nomes selecionados para o BBB de 2024 serão divulgados dias antes do programa começar. Vale destacar que a disputa pelo prêmio milionário inicia na segunda-feira (08), logo após o capítulo da novela Terra e Paixão.

Prontos para conhecerem os novos brothers e sisters do #BBB24? 👀



📝 Então, já marca essa data: dia 5/1 (sexta-feira) é o BIG DAY! pic.twitter.com/z2LAwvesLN — Big Brother Brasil (@bbb) January 1, 2024

LEIA TAMBÉM: BBB: como está Natália Deodato? Participante do BBB 22 passou por cirurgia

Como nas últimas temporadas do BBB, os nomes dos novos competidores serão revelados ao longo da programação, ou seja, nos intervalos de cada atração da Globo, começando pelo Encontro com Patrícia Poeta, que também vai falar do reality show durante três meses.

BBB 24 não pode flopar

A nova temporada do reality show da Globo tem como objetivo não flopar, como aconteceu nas edições 22 e 23. Segundo Boninho, o BBB 24 será mais popular para atrair o público de novo.

Faltando poucos dias para a estreia, a Globo preparou muitas novidades para o público, querendo turbinar a TV, o ao vivo, o Globoplay e, é claro, as redes sociais. Para isso, um novo novo quarto e até um novo Jogo da Discórdia já estão confirmados.

BBB 24: Tadeu Schmidt vai comandar o "puxadinho do BBB", que vai colocar um casal dentro do reality show (Fábio Rocha/Globo)

O estilo de votação também mudou. Na tentativa de tentar frear os grupos dedicados de fãs que passam o dia votando no Gshow, as enquetes do BBB agora serão divididas por voto por CPF e o “voto de fã”.

“Esse ano o público pediu e vamos trazer um BBB mais popular. Costumo dizer que o elenco do programa é como se a gente convidasse uma galera para uma festa. Galera de várias tribos. E aí a gente vê o que acontece”, disse Boninho ao comentar sobre a estreia do BBB 24 na Globo.

O diretor também garantiu que além dos grupos Camarote e Pipoca, um terceiro grupo vai surgir para compor a edição do BBB. A casa também terá um terceiro quarto para os brothers e sisters.

LEIA TAMBÉM: Paraíso Tropical: cena onde personagem de Camila Pitanga foi humilhada vai ao ar