5 séries de crimes reais que você pode assistir na Netflix

As séries e filmes de crimes podem ser realmente envolventes, especialmente quando se tratam de eventos que ocorreram na vida real, aumentando a intriga, suspense e mistério em torno das diferentes histórias maquiavélicas que abundam no mundo.

Cada uma dessas histórias consegue superar a ficção, tornando os relatos que ocorreram realmente assustadores. É por isso que as produções baseadas em histórias reais costumam se posicionar rapidamente entre as mais assistidas nas plataformas de streaming.

A Netflix conta com uma longa lista de séries baseadas em criminosos impiedosos que vão te manter viciado por um bom tempo.

5 séries baseadas em fatos reais que você pode assistir na Netflix

Perseguidor noturno: em busca de um assassino em série

Esta é uma minissérie de quatro episódios que documenta a investigação de uma onda de crimes brutais que começou no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, em junho de 1984 até a primavera de 1985.

A trama é baseada no procedimento policial que foi executado para esclarecer os casos, por isso conta com algumas cenas de crime e arquivos de mídia que mostraram os ataques de Richard Ramirez, que foi apelidado de "o perseguidor noturno".

Os capítulos vão relatando os 14 assassinatos que o homem cometeu e a turbulenta infância e adolescência que teve.

Conversas com assassinos: as fitas de Ted Bundy

Ted Bundy é um dos assassinos mais famosos dos Estados Unidos. Com quatro episódios, a Netflix mostrou as entrevistas em gravação de áudio que foram feitas com ele, além de uma série de imagens sobre os crimes que ele cometeu na década de 70.

O homem era conhecido por ser bonito, carismático e inteligente, o que o levou a conquistar suas presas facilmente. Além disso, ele não hesitou em relatar os assustadores 30 eventos.

O estripador de Yorkshire

A Netflix trouxe para as telas a história criminal da Inglaterra, o "estripador de Yorkshire", que chegou a ser comparado com Jack, o Estripador, o famoso assassino em série de Londres.

Entre as décadas de 1970 e 1980, Peter usou um modus operandi similar ao que Jack fez entre 1888 e 1891.

A caçada dele tem sido uma das maiores e mais caras que a polícia britânica já enfrentou.

Carmel: Quem matou María Marta?

A série conta a história de María Marta, uma garota que morreu em circunstâncias estranhas em sua casa em um Country de Pilar e que se tornou um dos casos policiais mais polêmicos da Argentina.

Seu marido Carlos Carrascosa, foi acusado, esteve preso por cumplicidade e como autor. No entanto, ainda não se sabe quem matou Maria Marta.

Wild Wild Country

Este é um dos documentários mais elogiados da plataforma ao contar a história do famoso culto de Bhagwan Rajneesh, os Rajneeshes, que comprou metade de uma cidade para estabelecer sua própria comunidade.

As pessoas envolvidas nesse culto foram acusadas de tentar envenenar seus vizinhos, abusar de seus membros e drogar pessoas sem-teto para aparentar que seu culto era um lugar perfeito.