Timothée Chalamet e Kylie Jenner se mostram românticos na festa de Natal da família Kardashian

Depois de desencadear rumores de que ele compareceu à festa de Natal de 2023 das Kardashians, os fãs com olhos de águia notaram que Timothée Chalamet, na verdade, estava presente em meio ao seu romance com Kylie Jenner.

O filho de Travis Barker, Landon Barker, publicou uma foto no Snapchat no domingo que mostrava o casal conversando atrás do baterista do Blink-182, entre uma multidão de outros convidados de alto nível.

Chalamet, que não apareceu em nenhuma das fotos oficiais da famosa família durante sua festa festiva, parecia estar vestindo um terno preto e uma camisa branca com botões.

Timothée Chalamet e Kylie Jenner são um casal forte e muito romântico

O ator de ‘Wonka’, de 27 anos, e Jenner, de 26, foram vinculados pela primeira vez em abril. Na época, uma fonte disse ao Entertainment Tonight que o relacionamento não era nada “sério” e que o casal estava apenas saindo e “vendo para onde ia”.

“Foi muito divertido para ela porque se sente muito diferente de seus relacionamentos anteriores. É algo novo e emocionante para Kylie e ela está se divertindo muito”, acrescentou a fonte. A especialista em maquiagem foi vista mais tarde saindo da casa de Chalamet em Beverly Hills, Califórnia.

Depois de meses mantendo seu relacionamento em segredo, os dois tornaram público seu amor durante uma das paradas da turnê mundial ‘Renaissance’ de Beyoncé em Los Angeles em setembro.

Durante uma recente conversa com a MTV, Timothée Chalamet admitiu que esqueceu que tinha ido ao concerto até que o entrevistador o lembrou. "Isso foi incrível. É difícil estar presente", respondeu com um sorriso, aparentemente referindo-se à sua sessão de beijos com Jenner.

Nenhum dos dois oficializou o relacionamento perante a imprensa, mas é inegável o romance entre ambos. Os fãs do ator e da empresária estão atentos a cada movimento do casal, ansiosos pelo próximo passo.