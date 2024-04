Robert Pattinson vai se casar com sua namorada Suki Waterhouse: tudo o que sabemos sobre a cantora e modelo

O famoso ator de ‘The Batman’, Robert Pattinson, está pronto para dar o próximo passo em seu relacionamento com a talentosa cantora e modelo Suki Waterhouse. O casal, que recentemente confirmou que estão esperando seu primeiro filho, anunciou notícias emocionantes para seus fãs, eles estão noivos.

A notícia do seu compromisso veio depois que Suki Waterhouse foi vista usando um deslumbrante anel de diamantes em seu dedo anelar enquanto passeavam pelas ruas de Londres. A confirmação oficial veio de uma fonte próxima ao casal, que revelou à mídia People que: "Eles estão comprometidos. Ambos querem se casar. Isso é importante para eles".

O relacionamento de Pattinson, de 37 anos, e Waterhouse, de 31, tem sido relativamente privado desde que começaram a namorar em julho de 2018. O casal fez sua estreia pública no tapete vermelho no desfile Dior Men Fall 2023 em Giza, Egito, no início de dezembro de 2022, quatro anos depois de se conhecerem.

O anúncio do compromisso chega em um momento de grande alegria para o casal, pois eles também compartilharam a emocionante notícia de que estão esperando o primeiro filho juntos. De acordo com uma fonte próxima a Pattinson, o ator "mal pode esperar para ser pai" e está mais do que preparado para esta nova etapa em suas vidas.

A fonte também destacou a incrível conexão entre Pattinson e Waterhouse, afirmando que se sente muito sortudo em seu relacionamento. Embora o casal tenha mantido seu relacionamento em grande parte fora do olho público, o compromisso não passou despercebido quando Waterhouse foi fotografada com o anel que agora confirma oficialmente sua união.

Um passo importante em um dos relacionamentos mais queridos de Hollywood

Ambos, Pattinson e Waterhouse, tiveram experiências prévias no campo romântico. Pattinson saltou para a fama com seu papel na saga ‘Crepúsculo’ e teve relacionamentos anteriores com sua coestrela Kristen Stewart e FKA Twigs. Por outro lado, Waterhouse teve um relacionamento com Bradley Cooper e posteriormente com Diego Luna.

O casal agora se une em um compromisso que marca o primeiro casamento para ambos. Embora tenham mantido certo nível de privacidade em seu relacionamento, o público celebrou com entusiasmo a notícia de seu compromisso e a chegada de seu primeiro filho.