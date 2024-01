Remake de Renascer: Maria Fernanda Cândido defende sua personagem na novela

No ar na reprise da novela Paraíso Tropical, nas tardes da Globo, Maria Fernanda Cândido volta em um novo papel no remake de Renascer, que estreia no dia 22 de janeiro, no horário nobre do canal. Ou seja, dobradinha é o que teremos!

Gravando cenas importantes da novela de 1993, a atriz veterana revelou à revista Veja que está feliz com o retorno, após um hiato de sete anos fora de um projeto inédito na televisão. Na adaptação, a famosa vai interpretar Cândida, personagem que ajuda o protagonista na plantação de cacau.

“É um verdadeiro presente do diretor-geral Gustavo Fernandez. Essa é uma grande oportunidade de me reconectar com o universo de Benedito Ruy Barbosa, autor fundamental em minha trajetória”, comentou Maria Fernanda Cândido.

Segundo ela, sua personagem vai ser inspiradora, afinal, ela tem uma vida dedicada à preservação do meio ambiente, algo necessário para os tempos atuais: “É uma alegria contracenar pela primeira vez com Humberto Carrão”, contou ela, sobre o ator, que interpreta o protagonista José Inocêncio, na primeira fase da novela.

No entanto, a personagem de Maria Fernanda está apenas nos primeiros momentos da novela, que conta com uma média de 12 capítulos. No remake de Renascer, Cândida aparece para ajudar José Inocêncio no começo do plantio de cacau, antes dele ser o homem mais poderoso daquela região.

O dia exato da estreia da adaptação em 2024

A novela tem estreia marcada para o dia 22 de janeiro, quando substitui Terra e Paixão, atualmente no horário nobre. A nova versão da novela escrita em 1993 pelo autor Benedito Ruy Barbosa deve contar com 197 capítulos, permanecendo no ar até o dia 27 de setembro.

Vale destacar que se nada mudar, a nova versão de Renascer vai surgir em horário nobre durante as férias de verão e também com o lançamento do BBB 24, que começa no dia 8 de janeiro. O momento é visto como propício para o canal, que em média conquista bons números de audiência.

