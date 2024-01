Os 10 filmes de maior bilheteria que completarão 30 anos em 2024

Em 2024, os fãs de clássicos cinematográficos celebrarão notáveis aniversários de filmes destacados, já que diversas produções comemorarão suas primeiras três décadas de existência no novo ano.

Por esse motivo, é relevante lembrar dez filmes muito bem-sucedidos de 1994 que, no próximo ano, marcarão os seus 30 anos. Esses filmes deixaram uma marca indelével em uma geração, tornando-se referências inesquecíveis para muitos amantes do cinema, graças às atuações de seus protagonistas e suas tramas cativantes.

Essa é a lista:

1. ‘Quatro casamentos e um funeral’

No dia 13 de maio de 1994, foi lançado nos cinemas ‘Quatro Casamentos e um Funeral’, um filme que conta a história de Charles, um atraente homem britânico de 30 anos, com um senso de humor encantador, encontrando-se em uma fase da vida em que a maioria de seus amigos já se casou. No casamento de um amigo em comum, ao qual ele vai com seu grupo de amigos próximos, Charles conhece Carrie, uma mulher americana que faz ele acreditar que sua má sorte no amor chegou ao fim. No entanto, após passarem uma noite juntos, ela retorna aos Estados Unidos. A partir desse momento, seus destinos se entrelaçam em quatro cerimônias de casamento e um funeral.

2. ‘Os Flintstones’

Sem dúvida, um dos mais esperados da época, já que essa live action é baseada na série animada de sucesso com o mesmo nome. Nessa oportunidade, Fred e Betty Mármore se encontram na necessidade de obter dinheiro para realizar a adoção de uma criança, e decidem solicitar um empréstimo a Pedro Pedra e, embora ele não aceite inicialmente, posteriormente expressará seu desejo de receber algo em troca.

3. ‘Velocidade máxima’

Protagonizado por Keanu Reeves e Sandra Bullock, conta a história de Jack Traven, um agente da polícia em Los Angeles que se depara com um dos maiores desafios de sua carreira: perseguir um perigoso terrorista conhecido como Howard Payne, que colocou uma bomba em um ônibus da cidade que explodirá se a velocidade diminuir abaixo de 50 milhas por hora. Ao conseguir entrar no ônibus, o motorista é erroneamente baleado e agora é uma passageira chamada Annie quem deve assumir o volante.

4. ‘O Rei Leão’

Um dos filmes mais emocionantes da Disney, onde se fala de Simba, um pequeno leão que será obrigado a confrontar seu tio após a morte de seu pai, com o objetivo de obter o título de Rei da Selva. No filme, ele se une a essas aventuras com Timão e Pumba, seus melhores amigos.

5. ‘Forrest Gump’

Forrest Gump compartilha sua história de vida com aqueles que se sentam ao seu lado. Apesar de enfrentar certas limitações mentais, Forrest realiza coisas maravilhosas. Embora ele não compreenda completamente o que está acontecendo ao seu redor, ele participa ativamente dos eventos mais significativos da história dos Estados Unidos.

6. ‘O Máscara’

Jim Carrey é o ator responsável por dar vida a Stanley Ipkiss, um trabalhador bancário cansado que encontra uma máscara que retrata Loki, um Deus associado à malícia e travessuras, e essa máscara provoca uma transformação total nele.

7. ‘Pulp Fiction’

A vida de um boxeador, dois assassinos, a esposa de um gângster e dois bandidos se entrelaça em uma história de violência e redenção, neste filme intitulado ‘Pulp Fiction’.

8. ‘Entrevista com o vampiro’

Este filme reúne diversas celebridades importantes, como: Tom Cruise, Brad Pitt, Kristen Dunst, Christian Slater, Antonio Banderas, entre outros. Nele, observa-se como Louis de Pointe, em uma conversa com Daniel Malloy, um jornalista, detalha a narrativa de como se transformou em um vampiro há dois séculos.

9. ‘Debi & Loide’

A existência de Lloyd e Harry, dois amigos com uma notável falta de inteligência, é caótica. Quando Lloyd se apaixona por uma garota que esquece uma maleta em uma limusine, ambos os amigos embarcam em uma viagem por todo o país com o objetivo de devolvê-la.

10. ‘O Profissional’

Mathilda, uma menina com dificuldades para se relacionar com sua família, exceto por seu irmão mais novo, encontra-se em uma situação complicada. Seu pai, envolvido no tráfico de drogas, faz negócios com Stan, um agente corrupto da D.E.A. Um dia, Stan mata sua família, levando Mathilda a se refugiar na residência de Léon, um vizinho solitário e enigmático que acaba sendo um assassino de aluguel. No entanto, eles concordam com um pacto: Mathilda cuidará das tarefas domésticas e ensinará Léon a ler, enquanto ele a instruirá na arte do tiro para que ela possa vingar a morte de seu irmão.