No streaming: 3 tramas para maratonar em 2024 (só para fãs de novelas turcas)

As novelas turcas dominaram o Brasil em 2023 e para quem pretende maratonar no ano que começa, o Globoplay conta com diversas produções. Ao todo são oito novelas daquele país e nós listamos três para assistir em 2024, confira a lista abaixo.

Jogos do Destino

Superstição, romance e comédia se unem em Jogos do Destino, novela turca mais recente a estrear no Globoplay. Contando com a publicação de 10 capítulos por semana, a obra retrata a história de Ada (Cemre Baysel), uma garçonete que acredita que será amaldiçoada para o resto da vida se não conseguir se casar com seu primeiro amor.

Novela turca Jogos do Destino é exibida no Brasil (Divulgação/Globoplay)

Em sua jornada, Ada sabe que tudo na vida exige fé e coragem. Ela, então, segue acreditando em uma tradição de sua família materna, que diz que as mulheres devem se casar com seu primeiro amor ou, do contrário, serão infelizes. Porém, após ser abandonada por Rüzgar (İdris Nebi Taşkan), um namorado espertalhão que só a usou para conseguir a cidadania turca, a moça ficará dividida se deve reconquistá-lo ou seguir adiante, até começar a trabalhar como assistente de um charmoso escritor, Bora (Aytaç Şaşmaz).

LEIA TAMBÉM: Estreia em 2024: série desvenda o começo da amizade na Turma da Mônica

Totalmente focado no trabalho, Bora está com as portas fechadas para o amor, não tem absolutamente nenhum interesse em investir em um relacionamento e não acredita em casamentos. Em meio a tantos obstáculos a serem superados, uma série de eventos desafiará Ada e Bora, individualmente, a aprenderem como apreciar um ao outro.

Mãe

Essa novela turca tem 85 capítulos e é protagonizada pela atriz Cansu Dere, conhecida no Brasil pela novela’Sila, Prisioneira do Amor, que interpreta a professora Zeynep Günes, e pela atriz mirim Beren Gökyildiz, no papel de Melek Akçay.

Novela turca Mãe pode ser maratonada no streaming da Globo (Divulgação/Globoplay)

Adaptada da série japonesa ‘Mother’ (2010), Mãe é inédita no Brasil e conta a história de Melek (Beren Gökyildiz), uma menina de sete anos de idade que sofre maus-tratos de sua família e encontra no afeto da professora Zeynep Günes a chance de uma nova vida.

LEIA TAMBÉM: BBB: antes da nova temporada, 4 brigas que marcaram o reality da Globo

Após perder o marido, Sule Akçay (Gonca Vuslateri), mãe biológica de Melek, começa a trabalhar em um clube noturno para criar a filha, mas acaba conhecendo Cengiz Yildiz (Berkay Ates), um homem possessivo, alcoólatra e violento. Por medo se ser abandonada, Sule é conivente com os maus-tratos de Cengiz em relação a sua filha.

Senhor Errado

Novela turca Sr. Errado está no Globoplay (Divulgação/Globoplay)

Esta é uma comédia romântica com o ator Can Yaman, que é um astro da televisão turca e faz o protagonista. Na trama, ambientada em Istambul, Özgür (Can Yaman) é dono de um restaurante e vive muito bem, mas não acredita no verdadeiro amor. Sua vizinha Ezgi (Özge Gürel), ao contrário, sonha em encontrar sua alma gêmea para construir uma família, mesmo após vários relacionamentos desastrosos.

Até que a jovem resolve pegar algumas dicas com o empresário fanfarrão, que também irá pedir algo em troca: que eles finjam um namoro na festa de casamento de sua irmã. O que parecia a princípio uma receita para um verdadeiro desastre, acaba dando início a uma amizade especial, que pode evoluir para algo mais.

LEIA TAMBÉM: Terra e Paixão: Antônio exige regalias na prisão; entenda a cena da novela