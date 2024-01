Madonna confessa o que pensou durante sua experiência próxima à morte

Dizem que é apenas quando se está à beira da morte que se conhece a verdadeira essência e razão de ser. Muitas pessoas que estiveram perto de morrer testemunharam sobre o que experimentaram naquele momento e como isso mudou o foco de suas vidas, dando uma reviravolta completa em sua maneira de ver as coisas. Outros percebem o que é realmente importante, e uma delas é Madonna, que em junho deste ano esteve em coma.

A artista sofreu uma infecção bacteriana que a deixou gravemente doente. Ela foi encontrada desmaiada e levada para um centro de saúde. A avaliação médica exigiu que ela fosse internada imediatamente em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde ela foi colocada em coma induzido.

A Rainha do Pop compartilhou sua experiência em seu show em Brooklyn, onde esgotou os ingressos. Segundo o The Mirror publicou, lá, a cantora de ‘Hung Up’ revelou o que foi o primeiro pensamento em sua experiência próxima à morte.

"Existe uma mulher muito importante que me levou ao hospital. Nem mesmo me lembro disso: desmaiei no banheiro e acordei na UTI", relatou Madonna, indicando que a mulher que a ajudou foi Shavawn Gordon-Rissman, esposa de seu ex-jardineiro e babá de seus filhos.

"Obrigado, Shavawn. Ela salvou minha vida", disse a artista.

Madonna ao acordar do coma

Foto: AFP Madonna

Madonna contou que ficou 48 horas em coma induzido e que a única voz que ouviu foi a do seu mestre de Cabala, Eitan Tardeni. “Eu ouvi ele dizer: ‘aperte minha mão’”.

A cantora confessou que o primeiro pensamento que teve foi em sua mãe, que faleceu quando ela tinha 5 anos. Ela ressaltou que isso, por sua vez, fez com que ela pensasse em seus filhos, pois refletiu sobre o medo que sua mãe deve ter sentido ao deixá-la e a seus irmãos.

“O primeiro pensamento que me veio à cabeça foi a minha mãe. Minha mãe faleceu de câncer e estava sozinha, e eu pensava: ‘e se eu deixar meus filhos?’. Seria devastador deixar meus filhos neste momento de suas vidas... Quão assustada ela deve ter ficado ao saber que nos deixaria todos para trás”, contou Madonna.

O Mirror relatou que a mãe de Madonna se chamava Madonna Ciccone e faleceu em 1963, deixando órfãos seis filhos e viúvo seu marido, que se casou novamente e teve mais dois filhos.

A artista já expôs em entrevistas e através de suas redes sociais que estar gravemente no hospital a fez tomar consciência sobre a importância de cuidar do corpo e da saúde.