Jennie do BLACKPINK abre sua própria agência; ela deixará o grupo e a YG?

No meio dos rumores de dissolução do BLACKPINK, Jennie compartilhou recentemente que abriu sua própria agência e que ela será responsável por administrar sua carreira solo a partir de agora, e não mais a YG Entertainment.

A agência foi criada por ela e sua mãe e se chamará OA, de ‘ODD ATELIER’. Através dela, irá gerenciar sua carreira solo de uma forma diferente do que estava fazendo com sua agência anterior.

O anúncio de Jennie inicialmente alarmou os fãs do BLACKPINK, pois isso poderia significar sua saída do grupo. No entanto, ela deixou claro que continuará na YG Entertainment e eles serão responsáveis por gerenciar sua carreira no grupo musical.

Jennie do BLACKPINK continua na YG Entertainment

“Vou tentar me sustentar por conta própria este ano, fundando a empresa OA (ODD ATELIER)”, escreveu Jennie do BLACKPINK, mas garantiu que não deixará o grupo, nem abandonará completamente a YG Entertainment.

No início do mês, foi anunciado que todas as garotas do renomado grupo de K-Pop haviam renovado seus contratos com a agência, embora agora digam que um dos motivos pelos quais demoraram tanto para fazê-lo foi porque provavelmente nem todas queriam que a YG continuasse gerenciando suas carreiras individuais.

Jennie não deu muitos detalhes sobre sua agência OA. No entanto, prometeu levar sua carreira solo de forma um pouco diferente, para poder dar um novo enfoque e estilo, se afastando do conceito de seu grupo.

Muitos fãs do grupo feminino se perguntam se Lisa, Rosé e Jisoo terão tomado uma decisão semelhante em relação às suas carreiras solo, especialmente a nativa da Tailândia, pois foi dito que ela recebeu ofertas milionárias de outras gravadoras.