Demi Moore teria se mudado para a casa de Bruce Willis para cuidar dele

Bruce Willis aparentemente contará com a atenção de sua esposa, Emma Heming, e sua ex-esposa, Demi Moore, que supostamente decidiu se mudar com o casal para cuidar dele. Isso foi revelado por uma fonte próxima ao ex-casal, que disse o seguinte: “Demi se mudou e não sairá até o fim”.

“No início, ninguém fora da família conseguia entender o que Demi estava fazendo ao viver com seu ex e sua nova esposa, mas agora tudo faz sentido (...) Demi tem sido um pilar para a família e está determinada a garantir que cada dia que Bruce ainda tenha na Terra esteja cheio de amor”, revelou ao jornal ‘Daily Mail’.

No dia 16 de fevereiro passado, a família de Bruce Willis compartilhou a notícia de que o ator está enfrentando demência frontotemporal, uma condição também conhecida como degeneração frontotemporal, que causa a perda da capacidade de compreender ou expressar-se verbalmente.

O comunicado foi divulgado através do site da The Association for Frontotemporal Degeneration e é assinado pela esposa de Willis, Emma Heming Willis, sua ex-esposa Demi Moore e suas cinco filhas: Rumer, Scout, Tallulah, Mabel e Evelyn.

A reação de Emma Heming

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, respondeu aos relatos que sugeriam que Demi Moore, ex-esposa do ator, havia decidido se mudar para a residência de Bruce e Emma para cuidar dele “até o final”, conforme relatado pelo portal ‘Daily Mail’. O veículo afirmou ter entrado em contato com os representantes de Moore.

Esta situação surge depois que a Bruce Willis foi diagnosticado com demência frontotemporal, uma preocupação evidente para a atriz, que está disposta a oferecer toda a ajuda possível para cuidar do ator.

Através das suas publicações do Instagram, Emma Heming, esposa de Bruce Willis, desacreditou as informações divulgadas pelos meios de comunicação internacionais e pediu o fim desses rumores, afirmando que eram completamente infundados e deviam ser erradicados por completo.

“Vamos cortar isso pela raiz. Isso é muito bobo. Por favor, parem”, escreveu Heming em suas redes sociais.