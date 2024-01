Camila Parker e o Rei Charles III também dormem separados: veja qual é a razão

Rei Charles III / Camila Parker O rei da Inglaterra Charles III e a rainha Camilla ostentam suas coroas no balcão do palácio Buckingham depois da cerimônia de coroação, em Londres, Sábado, 6 de maio, 2023. (AP Photo/Petr David Josek) (Petr David Josek/AP)

A relação do Rei Charles III e Camila Parker tem sido uma das mais rejeitadas em todo o mundo devido à infidelidade que protagonizaram quando o monarca ainda era casado com Lady Di, por isso os seguidores da casa real britânica não perdoam as humilhações e traições à chamada princesa do povo.

Ambos tiveram que lidar com as críticas e viver à sombra da falecida princesa, pois após sua morte conseguiram selar seu amor ao se casar e finalmente viver sua história de amor.

No entanto, ambos compartilham seu amor de uma maneira particular, pois, ao contrário da maioria dos casais que dormem juntos, eles preferiram dormir separados e até têm casas separadas.

A razão pela qual o Rei Charles III e Camilla Parker não dormem juntos

Embora o tradicional seja dormir com a pessoa que amamos, muitos têm optado por ter seu próprio espaço para descansar, e é exatamente isso que Carlos e Camila fizeram, decidindo que cada um teria sua própria casa e sua própria cama.

Foi em 2005 quando ambos se casaram e, embora não tenham nenhuma diferença como casal, decidiram concordar que cada um teria seu próprio espaço de privacidade, assim como aconteceu quando a rainha Elizabeth II morreu e o Charles III anunciou que teria um dia de reflexão privada em meio ao luto nacional por sua mãe.

No caso de Camila, ela não estava acompanhando-o, então ele foi para a Ray Mill House, a mansão de seis quartos que comprou em 1996, depois de se separar de seu primeiro marido, Andrew Parker Bowles.

“São um casal muito unido, então isso não tem nada a ver com as tensões entre eles (...). Camilla tem seu próprio quarto em Highgrove (casa do rei Charles II), mas raramente fica lá. Quando estão no campo, ela prefere ficar em Ray Mill House, onde não só está perto de sua família, mas também mantém seus estábulos. É assim que sempre foi com eles”, disse uma fonte próxima ao The Post.

De acordo com a fonte, os reais têm casas separadas porque realizam várias atividades juntos e cada um quer ter seu espaço, com o objetivo de relaxar e ter calma.

"Os dois embarcaram em um programa incrivelmente exaustivo que afetaria qualquer pessoa, e muito mais a pessoas de 70 anos. Então não é surpresa que quando eles têm 24 horas livres, ambos vão para lugares onde podem tirar os sapatos e relaxar", disse o especialista real Joshua Rom.

Há alguns dias, a renomada atriz Cameron Diaz falou sobre a importância de normalizar o fato de não dormir com o parceiro, caso ele interrompa o sono da outra pessoa devido a algum problema como ronco.