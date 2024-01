10 curiosidades sobre o filme de terror ‘O Exorcista’

Cinquenta anos após sua estreia, o filme ‘O Exorcista’ - lançado em 1973 e dirigido pelo produtor americano William Friedkin - continua sendo um marco na história do cinema de terror em nível mundial.

Esta obra deixou uma marca na cultura cinematográfica, desafiando as convenções do gênero e estabelecendo novos padrões para os filmes de terror.

‘O Exorcista’, não apenas foi um fenômeno comercial, mas também recebeu aclamação crítica e numerosos prêmios, incluindo dois prêmios Oscar. Sua trama, que segue a angustiante tentativa de um padre de exorcizar uma menina possuída por uma entidade demoníaca, tem perdurado como um modelo de narrativa aterrorizante que influenciou gerações de cineastas.

Os protagonistas incluíram a atriz vencedora do prêmio Academy Award, Ellen Burstyn, no papel da mãe desesperada, Chris MacNeil, e ao veterano ator Max von Sydow como o padre Merrin.

Dados interessantes sobre ‘O Exorcista’ que talvez você não conhecia

1. Baseado em um romance: O filme é baseado no romance homônimo escrito por William Peter Blatty. A história foi inspirada em um exorcismo real ocorrido em 1949, embora a localização e os personagens tenham sido ficcionalizados.

2. Audições desafiadoras: A escolha do elenco foi crucial, e as audições foram excepcionalmente desafiadoras. Linda Blair, que interpretou Regan, a menina possuída, foi escolhida depois de competir com mais de 500 garotas pelo papel.

3. Efeitos sonoros inovadores: O famoso som gutural de Regan foi criado usando gravações de porcos sendo sacrificados. Essa escolha incomum adicionou um elemento arrepiante ao filme.

4. Atuação impactante de Mercedes McCambridge: A atriz que forneceu a voz demoníaca de Pazuzu (o espírito maligno) foi Mercedes McCambridge. Para se preparar para o papel, ela se trancou em um quarto por vários dias, fumou e bebeu em excesso para rasgar sua voz e capturar a angústia necessária.

5. Desmaios na estreia: A intensidade das cenas de possessão e exorcismo levou alguns espectadores a desmaiarem durante a estreia do filme. Alguns cinemas até forneceram sacos de vômito em resposta às fortes reações.

6. O uso de um crucifixo real: Em uma cena chave, o padre Merrin, interpretado por Max von Sydow, usa um crucifixo para realizar o exorcismo. Este crucifixo era real e foi abençoado por um padre antes das filmagens.

7. Problemas no set: A filmagem enfrentou vários problemas, incluindo um incêndio que destruiu parte do cenário. Alguns acreditam que esses incidentes inesperados podem ter contribuído para a reputação do filme como “amaldiçoado”.

8. Impacto cultural duradouro: Apesar da controvérsia e do terror que gerou, ‘O Exorcista’ recebeu dez indicações ao Prêmio da Academia e ganhou duas estatuetas. Seu impacto cultural ainda é evidente, e o filme continua sendo uma referência para o gênero de terror.

9. O primeiro a ser indicado ao Oscar: O filme ‘O Exorcista’ se tornou pioneiro no gênero de terror ao ser o primeiro a receber uma indicação ao prêmio Oscar.

10. Temperaturas abaixo de zero: Para criar um efeito visual impactante, foi utilizada refrigeração artificial no set para que se pudesse ver a respiração dos atores. A temperatura no quarto de Regan foi reduzida vários graus abaixo de zero, atingindo níveis tão baixos que até mesmo geraram uma fina camada de neve em seu interior.