Remake de Renascer: personagem de Fernanda Montenegro muda radicalmente

Juliana Paes parece que virou uma espécie de fio condutor das histórias de Bruno Luperi na Globo. Da mesma forma que ela teve um papel importante na última versão de Pantanal, agora no remake de Renascer a atriz vai dividir a primeira fase da segunda, além de dar um ar mais moderno para a história de 1993.

Acontece que sua personagem Jacutinga será muito diferente da que foi vivida por Fernanda Montenegro na versão original da novela, que foi escrita por Benedito Ruy Barbosa. A proposta é inovar e a dona do bordel é uma peça importante nisso.

Na adaptação de Renascer, a personagem de Juliana Paes será mais empoderada e mostra ao público que é alguém preocupada em se colocar na defesa das mulheres por melhores condições de vida.

Mas, o autor da nova versão da novela também pretende manter algumas características originais, afinal é preciso resgatar o público que acompanhou a trama de seu avô em 1993, mas não revela quais.

Vale destacar que 12 capítulos separam a primeira fase, protagonizada por Humberto Carrão, e a segunda, quando Marcos Palmeira assume o papel principal, de José Inocêncio.

O dia exato da estreia da adaptação em 2024

De acordo com aquilo que está programado pela emissora carioca, a novela que está sendo gravada em Ilhéus , na Bahia, tem estreia marcada para o dia 22 de janeiro, quando substitui Terra e Paixão, atualmente no horário nobre.

Mas, há quem diga que o remake de Renascer pode surgir antes na tela do canal, mesmo com a TV Globo não confirmando nada e com parte dos trabalhos adiantados. Apesar dos rumores, a data está confirmada pelo canal, que trabalha apenas com essa previsão de lançamento.

Vale destacar que se nada mudar, a nova versão de Renascer vai surgir em horário nobre durante as férias de verão e também com o lançamento do BBB 24, que também começa no início do ano. O momento é visto como propício para o canal, que em média conquista bons números de audiência.

