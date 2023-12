Marvel Studios sofre uma grande vazamento em que revelam a decisão em relação ao personagem Kang

Fatores externos dos atores causam uma reengenharia no planejamento das próximas fases no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). O fato de Jonathan Majors ter sido demitido da franquia após ser considerado culpado de violência de gênero derruba o projeto de Kang, o Conquistador, como o vilão mais poderoso da saga do multiverso.

Enquanto todos pensavam que outro vilão viria ocupar seu lugar, um vazamento de informações nos escritórios da Marvel Studios muda completamente o rumo para o qual as histórias estão se dirigindo.

Inicialmente, pensava-se que eles seguiriam os passos do Dr. Doom. No entanto, um vazamento da conta reconhecida do X (anteriormente Twitter) MyTimeToShineHello revela que o vilão principal da saga do multiverso será Beyonder, uma entidade cósmica que é a soma de todos os multiversos. Essa sempre foi a ideia da Marvel e aparentemente eles vão mantê-la.

Seria, de acordo com os rumores revelados pela Cultura Ocio, a desculpa perfeita para fazer um recast de Kang, agora que Jonathan Majors está descartado.

Another one:



Beyonder is still the main villain for Secret Wars that will be their excuse to recast Kang — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) December 25, 2023

Alerta de spoilers de Capitão América 4

Capitão América 4, renomeado como Brave New World, infelizmente teve seu final vazado. Alertamos neste momento aqueles que não desejam ler esta parte da resenha devido aos spoilers.

Dizem que "a batalha final do Capitão América e Red Hulk será na Casa Branca. Adeus presidente Ross", no encerramento do filme estrelado por Anthony Mackie, no papel de Sam Wilson (o novo 'Cap').