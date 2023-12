Lembra de todos? Estes foram os memes mais marcantes de 2023

Um dos sinais que o ano passou voando são os milhares de memes que surgem e desaparecem rapidamente. Frases sem sentido, vídeos engraçados e personagens únicos que deixaram 2023 mais leves podem ter feito muito impacto quando apareceram, mas será que você lembra de todos eles?

Xurrasco

Um dos primeiros memes do ano na verdade foi um personagem. ‘Xurrasco’, apelido de Gabriel Luiz de Souza, ficou famoso nos primeiros meses do ano após aparecer dançando no TikTok a música ‘Lovezinho’, da cantora Treyce. Assim como Xurrasco, as ‘dancinhas’ da plataforma viraram tendência na plataforma e trouxe várias personalidades do anonimato para o estrelato. Contudo, o influencer foi percursor de um novo passo, chamado de ‘Dança do Carrossel’.

Barbenheimer

Barbie vs Oppenheimer, de que lado você esteve nessa batalha? Na metade do ano dois filmes distintos lançados ao mesmo tempo disputaram as salas dos cinemas. Enquanto Barbie soava como um filme infantil, mas nostálgico para algumas pessoas, Oppenheimer trazia uma proposta muito mais sombria, séria e adulta. No final das contas, a rivalidade só ficou na internet mesmo, porque as bilheterias de ambos os filmes foram um sucesso. Melhor para quem assistiu aos dois.

Fake Natty

Provavelmente só de ler a frase ‘fake natty’ você conseguiu ouvir a voz de Rodrigo Góes, influenciador fitness que ficou nacionalmente conhecido por ‘julgar’ celebridades, afim de entender se elas fazem ‘amor com o suco’ (jargão do influencer). Ou seja, seus conhecimentos como fisiculturista fazem com que ele analise se os corpos dessas pessoas são naturais ou frutos de anabolizantes.

Attenzione pickpocket

Entre os memes internacionais tivemos uma ‘heroína’ italiana. Vídeos em que a vereadora Monica Poli sai gritando a frase ‘Attenzione pickpocket!’(Atenção, batedores de carteiras!) para pessoas nas ruas de Veneza, Itália, circulou por toda a internet e serviu como alerta para turistas desatentos.

Eu vou tomar um tacacá

A internet, principalmente o TikTok, é um ambiente muito bom para se lançar musicalmente e até mesmo reviver hits que quase passaram despercebidos. Foi o caso de ‘Eu vou tomar um tacacá’, que na verdade se chama ‘Voando Pro Pará’, música da cantora Joelma que explodiu em forma de meme no final de 2023.

