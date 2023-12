Kim Kardashian promove o amor dos seus filhos pelo pai, mesmo separada

O divórcio de Kim Kardashian e Kanye West foi um golpe duro para a família, especialmente para a primogênita do casal, North West, que tinha 7 anos quando todo o processo aconteceu.

O casal teve seus contratempos legais para negociar a guarda e educação de seus filhos, North, Saint, Chicago e Psalm, mas concordaram em algo: Kim e Kanye estariam presentes na vida de seus filhos, apesar de seguir caminhos diferentes.

Quando anunciaram o divórcio, em 2021, uma fonte próxima à família conversou com a E! News e disse que “Kim expressou [às crianças] que ela ama o pai delas, mas que eles precisam estar separados. Eles não entendem completamente o que está acontecendo, mas já estão acostumados com a situação”, disse.

Passaram-se vários anos e a empresária conseguiu manter sua família unida, apesar de sua vida complicada e seus negócios. Seus filhos estão sempre presentes e sempre têm detalhes que lembram seu pai.

A homenagem de North ao seu pai no Natal

O outfit de North nas festas de Natal chamou a atenção nas redes sociais, pois uma das peças de roupa que ela usou foi uma homenagem ao rapper. Trata-se da jaqueta da Balmain que Kanye usou no Gala MET do ano de 2016, quando ainda estava casado com Kim Kardashian.

Kim Kardashian e como promover o amor de seus filhos pelo pai, apesar de separados A filha primogênita de Kim Kardashian herdou o bom gosto na moda (Instagram: @kimkardashian)

A pequena desempoeirou esta peça para usá-la novamente sete anos depois, com mais estilo do que seu pai. Nas imagens publicadas por Kim em seu Instagram, vemos North posando feliz ao lado de sua mãe e seus irmãos Saint, de 8 anos, Chicago, de 5, e Psalm, de 4.

Kim Kardashian foi quem revelou em suas redes as imagens do look de North e falou sobre por que ela quis proteger seus filhos promovendo o amor ao pai, apesar das diferenças entre eles.

Kim Kardashian e como promover o amor de seus filhos pelo pai, apesar de separados Kanye West usou a jaqueta no Met Gala 2016 (Mark Sagliocco /Foto: Getty Images)

“Eu tive o melhor pai e tenho as melhores lembranças e experiências, e é tudo o que eu quero para os meus filhos, tanto quanto eles possam ter. Se eles não sabem tudo o que é dito ou o que acontece no mundo, é porque eu não quero transmitir essa energia para eles. Um dia eles vão me agradecer por não falar mal do pai deles, como eu poderia fazer”.

O luxo e o gosto de North

North é digna herdeira de sua mãe quando se trata de estilo. A pequena combinou a jaqueta-jóia da Balmain com uma blusa branca de gola alta e calças boca de sino, além de sandálias prateadas com um pouco de salto.

O look de beleza dela também não passou despercebido. Ela estava com os lábios em tom nude com um toque de gloss, sobrancelhas perfeitas e rímel. Além disso, nas imagens pode-se ver que ela tinha alguns pequenos brilhos colados em alguns dentes, relatou a revista ‘Hola’.

Completou o seu visual com um rabo de cavalo trançado espetacular e os famosos baby hairs que têm sido usados tanto por estrelas como a sua mãe ou Jennifer Lopez, até Rosalía, Selena Gomez ou Rihanna.