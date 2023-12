Kim Kardashian aparece nas redes sem maquiagem nem filtros e surpreende

Kim Kardashian, assim como muitas personalidades do seu nível, costuma aparecer em público após uma intensa produção que se encarrega de polir até o mínimo detalhe do seu visual.

Maquiagem, penteado, roupas e acessórios são pensados meticulosamente para cada ocasião. Personalidades como Kim Kardashian ditam tendências e têm um império comercial para cuidar. No entanto, o uso das redes sociais às vezes pode relaxar tanta rigidez.

E no caso de Kim Kardashian, embora ela não costume fazer isso em suas plataformas digitais oficiais, aparece muito mais ao natural no TikTok que compartilha com sua filha, North West.

No mais recente vídeo da filha pequena de Kim e Kanye, a socialite surpreende seus seguidores ao aparecer sem extensões de cabelo e nem uma única gota de maquiagem ou filtro.

A empresária aparece dessa forma porque North preparou um vídeo mostrando como eles se prepararam para a festa de Natal na família Kardashian. E embora Kim pareça um pouco diferente sem maquiagem ou as extensões de cabelo longo com as quais ela costuma aparecer, ninguém pode negar que ela tem uma pele impecável.

Kim Kardashian in natura

Os comentários da postagem foram desativados para evitar uma onda de comentários inadequados na conta de North West, que apesar de já estar se aventurando no showbiz, ainda é uma criança.