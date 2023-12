As 10 melhores séries de 2023 de acordo com a revista Rolling Stone

Apesar dos desafios enfrentados pela indústria do entretenimento em 2023 devido às greves dos Sindicatos de Atores e Roteiristas em Hollywood, o ano nos proporcionou uma notável colheita de séries de televisão. A revista Rolling Stone compilou sua lista das 10 melhores séries do ano.

No décimo lugar, encontramos o retorno de ‘Party Down’, uma comédia sobre uma equipe de garçons de catering em Los Angeles. A série retoma sua qualidade exatamente onde parou em 2010, sendo ainda mais afiada e engraçada, reconquistando seus antigos fãs.

Estas são as melhores séries de 2023

No nono lugar, ‘Alguém em Algum Lugar’, uma comédia dramática que segue as aventuras de dois ex-colegas de escola em sua cidade natal rural de Kansas. A série, embora não tenha muita ação, se destaca pelo seu encanto como um espetáculo cheio de emoções enormes e deliberadamente pequenas.

No oitavo lugar, ‘Cunk On Earth’, um falso documentário estrelado por Diane Morgan e criado por Charlie Brooker. A série gira em torno do personagem Philomena Cunk, uma apresentadora caracterizada por sua ignorância. Em seguida, há ‘Everything Everywhere All at Once’, que oferece uma compreensão rica de seus mundos e personagens. A história segue a heroína Mizu enquanto desafia as leis da física para superar diversos desafios.

A sexta posição é ocupada por ‘Beef’, uma comédia dramática peculiar e sombria que narra as desventuras de dois protagonistas que tentam destruir a vida um do outro após um acidente de carro. Em quinto lugar, ‘The Last of Us’, uma adaptação cinematográfica do videogame homônimo que capturou a atenção e catapultou à fama Pedro Pascal e Bella Ramsey.

O melhor do melhor da televisão de 2023

A quarta posição é ocupada por ‘Poker Face’, uma série de mistério e drama que acompanha uma mulher com a habilidade de detectar mentiras e resolver crimes a cada semana. No pódio, em terceiro lugar, está ‘Succession’, a aclamada série que encerrou sua quarta temporada de forma divertida, sombria e trágica.

A medalha de prata vai para ‘The Bear’, a segunda temporada do drama que segue a transformação de um restaurante em Chicago. Finalmente, o primeiro lugar vai para ‘Reservation Dogs’, uma comédia sobre adolescentes indígenas em uma reserva na zona rural de Oklahoma. A série caminha na corda bamba entre o folclore nativo sobrenatural e a imaginação dos jovens protagonistas.