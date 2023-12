A série erótica da Netflix que tem apenas 10 episódios e que você deve assistir com seu parceiro(a) neste fim de semana

Nestes dias em que a família está unida e deseja compartilhar atividades juntos, nada como sentar em frente à tela e desfrutar de ótimas séries do catálogo da Netflix.

A plataforma digital tem um extenso catálogo de séries e filmes com histórias de época, mas há uma série franco-canadense baseada em fatos reais que vocês não podem deixar de ver.

Trata-se de ‘Versailles’, uma produção da Netflix criada por Simon Mirren e David Wolstencroft que gira em torno da história do Palácio de Versalhes desde sua construção em 1668.

Luis IV e seu palácio

Este drama francês tem 3 temporadas, mas na Netflix só está disponível a última. Esta temporada tem 10 episódios de aproximadamente 55 minutos cada um.

"A sinopse oficial da Netflix diz: 'O rei Luís XIV da França encomenda um luxuoso palácio que se torna um campo de batalha para o amor e a política, e uma prisão dourada para a nobreza'."

Destaca o portal Diario Uno que “Versailles’ narra a construção do Palácio de Versalhes em 1668 durante o reinado de Luís XIV.

Com motivo desta ampliação, o rei ordena a transferência da sua corte para o palácio e compartilha com os espectadores as numerosas dificuldades que cercam a construção e a relação do monarca com o seu entorno.

Ao longo de 10 episódios, este drama de época apresenta enredos políticos, traições, conspirações e sede de poder.

Elenco de ‘Versailles’

George Blagden como Luís XIV

Alexander Vlahos como Stuart Bowman

Tygh Runyan como Fabien Marchal

Stuart Bowman

Evan Williams

Elisa Lasowski

Joe Sheridan

Steve Cumyn

Anna Brewster

Maddison Jaizani

Pip Torrens

Catherine Walker

Lizzie Brocheré

Geoffrey Bateman