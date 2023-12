Shakira veste blusa que a rejuvenesce

Embora Shakira tenha decidido manter em privado como passou o seu jantar de Natal, a colombiana exibiu parte da sua decoração composta por centenas de luzes, uma bela árvore de Natal branca e prateada, além de uns adoráveis veados que simbolizam a sua conexão com os seus filhos, Sasha e Milan.

Por enquanto, a única aparição que teve foi graças à revelação da estátua em sua homenagem localizada em Barranquilla, a cidade que a viu nascer e com a qual buscam prestar homenagem ao seu legado musical que, ao longo dos anos, a consolidaram como um ícone latino de uma indústria difícil de superar.

No vídeo, podemos ver Nidia Ripoll e William Mebarak, os orgulhosos pais da cantora, posando em frente à imponente estátua de bronze de 6,5 m, esculpida por Yino Márquez, na icônica forma da dança do ventre que Shakira popularizou em seus videoclipes e apresentações. Além disso, sua saia mistura a metáfora das ondas do mar e do rio que se entrelaçam perfeitamente com as mãos da cantora, que nessa posição representam a transcendência.

Nidia Ripoll e William Mebarak, pais da cantora e compositora Shakira, posando em frente à sua estátua Instagram: @shakira (Instagram: @shakira)

Shakira reaparece ao lado de um homem 'misterioso'

Apenas alguns dias antes do Natal, Shakira se encontrou em um restaurante em Miami para comemorar o aniversário de um de seus queridos amigos, George Nader, que já foi responsável por algumas das turnês mais bem-sucedidas da colombiana no passado.

Num vídeo divulgado nas redes sociais, podemos ver Shakira junto com Nader, aplaudindo enquanto o empresário está prestes a soprar a vela do seu bolo, ao que ela imediatamente 'repreende' e diz para ele não esquecer de fazer o seu desejo.

Shakira en el cumpleaños de su amigo! 🥹 pic.twitter.com/GqHRDo0VXc — 𝑨𝒏𝒕𝒉𝒐 𝒔𝒉𝒂𝒌𝒊𝒇𝒂𝒏 🐺 (@shakiraxspain) December 23, 2023

Trata-se de um empresário artístico dominicano que a acompanhou durante seus primeiros concertos e que foi responsável por trazer a turnê 'El Dorado Tour' para o seu país. Essa é a razão pela qual George Nader possui uma estreita relação de anos não apenas com Shakira, mas também com sua família, e essa parceria representa que possivelmente estejam em negociações para sua futura turnê, embora seja necessário aguardar mais detalhes e confirmação.

Shakira tem a blusa que rejuvenesce aos 40: assim ela a usou

Shakira apareceu com a cor que está se tornando uma marca registrada para ela. Trata-se de uma blusa em tons de marrom como as que ela já vem usando de Jean-Paul Gaultier, com um estilo de transparências e estampa na cor preta.

Esta cor não só lhe favorece, mas também o próprio design ajudou a lhe tirar alguns anos, pois é uma blusa de manga longa com ombros descobertos e alças tipo halter que se amarram no pescoço, deixando um decote em “V” sobre o peito.

Em relação à seu cabelo, ela exibia um alisamento com muito volume, dando um estilo ‘roqueiro’ à cantora muito moderno. Além disso, ela mostrou um visual de beleza com o rosto lavado que a fazia parecer 20 anos mais jovem.