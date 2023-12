Rei Charles brinca sobre 'dedos de salsicha' em documentário

Na preparação para sua coroação, o rei Charles III, em um documentário emocionante a ser transmitido no Boxing Day, brinca sobre seus "dedos de salsicha". Agora, um médico explica por que os dedos do monarca têm essa condição peculiar.

Durante os ensaios para sua coroação, o rei Charles III foi flagrado fechando um manto luxuoso ao lado do príncipe William. Em um momento descontraído, o monarca brincou sobre seus dedos, dizendo a seu filho: "No dia, isso não vai entrar", ao que William respondeu: "Você não tem dedos de salsicha como os meus". O episódio, parte do documentário "Charles III: The Coronation Year" da BBC, será transmitido no Boxing Day.

Médico explica o enigma do Rei

Muitos questionaram anteriormente a condição das mãos inchadas do rei, e o Dr. Chun Tang, Diretor Médico da Pall Mall Medical em Manchester, esclarece que os dedos inchados podem resultar de diversas razões, incluindo inflamação, artrite, infecções bacterianas, tuberculose, níveis elevados de sal, reações alérgicas, efeitos colaterais de medicamentos, lesões e doenças autoimunes.

Medical reason Charles has 'sausage fingers' as royal jokes about condition https://t.co/bmkKrzt1VA — Bruno Nonato (@BrunoNonato12) December 22, 2023

O termo médico para os "dedos de salsicha" do rei é dactilite, que descreve um inchaço grave que afeta os dedos das mãos e dos pés.

Apesar da condição, o rei adota uma abordagem descontraída. Em uma carta após o nascimento do príncipe William, ele teria escrito: "ele realmente parece surpreendentemente apetitoso e tem dedos de salsicha iguais aos meus." Sua mãe, a Rainha Elizabeth, também notou o tamanho das mãos de Charles em uma carta ao professor de música.

Durante a coroação, surgiram dúvidas sobre se o rei usava apenas uma luva devido aos seus dedos. No entanto, era parte da tradição, e o rei nunca confirmou a causa de seus dedos inchados.