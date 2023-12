Miley Cyrus cativa fãs com poderosa versão ao vivo de 'Faithfully', de Journey; ouça

Miley Cyrus, conhecida por suas impressionantes e dinâmicas interpretações, presenteou os fãs com mais uma surpresa antes do final do ano. Durante um concerto especial no Chateau Marmont em Los Angeles, a superestrela pop de 31 anos compartilhou uma comovente versão da música "Faithfully", de Journey.

Em um espaço íntimo decorado para o Natal, Miley, acompanhada apenas por um piano, entregou uma interpretação fiel da balada de rock suave, destacando a melancolia das letras que descrevem os desafios enfrentados por um relacionamento quando um parceiro é um músico em turnê.

Momentos memoráveis e projetos

Após entoar o icônico verso "I'm forever yours, faithfully" (Eu sou eternamente sua, fielmente), a plateia, composta por membros da família e amigos da cantora, irrompeu em aplausos, enquanto Miley respondia com um sorriso doce.

A artista, vestida em um elegante vestido preto, trouxe personalidade à performance, fazendo piadas sobre Dave Grohl sair da árvore de Natal para tocar bateria, referindo-se às habilidades do músico do Foo Fighters/Nirvana.

"Faithfully" junta-se a uma lista impressionante de covers de Miley, que inclui sucessos como "Jolene" de Dolly Parton, "Gimme More" de Britney Spears, "Heart of Glass" de Blondie, "Zombie" de The Cranberries, entre outros. A cantora tem compartilhado momentos de seus shows ao vivo no Chateau Marmont nas últimas semanas.

Embora Miley tenha retornado ao palco para celebrar seu aniversário em novembro, ela revelou anteriormente em uma entrevista à British Vogue em maio que não tem o desejo de fazer uma turnê em breve. No entanto, seu oitavo álbum de estúdio, "Endless Summer Vacation," recebeu elogios e está indicado em várias categorias no Grammy de 2024, incluindo Álbum do Ano, Música do Ano e Gravação do Ano.