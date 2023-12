Kourtney Kardashian e Travis Barker publicam as primeiras imagens do seu bebê

Primeiras fotos do bebê de Kourtney Kardashian e Travis Barker

Durante uma entrevista para o podcast 'One Life One Chance', o baterista do Blink-182 compartilhou o nome de seu filho, Rocky, além de revelar que o nascimento estava previsto para as primeiras semanas de novembro.

Depois de várias integrantes do clã Kardashian-Jenner serem flagradas em um hospital, o nascimento do bebê de Kourtney foi confirmado de forma indireta. Posteriormente, ela desapareceu das redes sociais, mas no dia 22 de dezembro, ela voltou para compartilhar as primeiras fotos com o novo membro de sua família.