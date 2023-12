Festa louca de Neymar! Assim é o luxuoso cruzeiro do brasileiro que inclui cassino, DJ permanente, concertos e mais

Neymar, 31 anos, que está jogando no Al Hilal da Arábia Saudita e que está se recuperando de uma lesão no joelho, organizou uma festa, que promete ser “louca e emocionante”, em um luxuoso cruzeiro que partiu nesta terça-feira e do qual começam a surgir as primeiras imagens.

Neymar é visto com uma bengala e caminhando com certa dificuldade. No entanto, isso não o impede de desfrutar de um evento que durará três dias em uma viagem que começou no porto de Santos, cidade natal do atleta, e se estenderá até o sul do Rio de Janeiro.

Por que se fala tanto do cruzeiro de Neymar?

O luxuoso cruzeiro conta com a presença garantida de Neymar e alguns de seus familiares e amigos, onde eles desfrutarão de três festas, uma branca, outra à fantasia e uma última tropical. O preço para essas 72 horas de loucura custaram entre mil e 6 mil euros na conversão.

Os convidados poderão desfrutar de casinos, lojas especializadas, boliche, sala de jogos, cinema 4D, parque aquático, academia, spa, espetáculos teatrais e opções gastronômicas de todo o mundo. Tudo com a temática de Neymar.

Todo el crucero tiene temática de Neymar. A todos los asistentes se les repartió un kit con mercancía de Ney, autografiada. Las entradas costaban entre 1000 y 6000 dólares.

Nas primeiras fotos e vídeos que começaram a circular nas redes sociais, pode-se observar o jogador ostentando anéis e correntes de ouro. Além disso, é possível ver coquetéis e latas energéticas por toda parte. Outra atração deste cruzeiro é um parque aquático infantil e o escorrega aquático mais longo do mar, com 120 metros de extensão.

Além disso, já existem vídeos das primeiras apresentações musicais que teve e terá artistas como: Jota Quest, Péricles e Belo, bem como os comediantes Renato Albani, Victor Sarro e Thiago Ventura, que serão responsáveis pela animação.

O cruzeiro possui 18 andares com quartos que vão desde cabines internas até suítes de luxo, incluindo comodidades como TV interativa, Wi-Fi, telefone, cafeteira e minibar.

