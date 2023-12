Alerta, amantes de k-drama! Essas séries coreanas vão sair da Netflix em 1º de janeiro

Netflix fez seus assinantes passarem por uma infinidade de emoções este ano com as séries coreanas que lançou: desde o final de thrillers como Em Busca de Gloria até romances como O Tempo Traz Você pra Mim ou King The Land.

Durante os próximos 365 dias, a plataforma promete continuar agradando seus amantes de k-drama com o lançamento de mais produções sul-coreanas interessantes, tanto originais quanto licenciadas.

No entanto, antes disso, a gigante do streaming se despedirá de um grupo de séries coreanas de seu catálogo para dar espaço ao novo que está preparado para receber durante este 2024.

K-dramas que serão removidos da Netflix em 1º de janeiro de 2024

Por isso, a seguir, apresentamos dois k-dramas que serão removidos da Netflix em 1º de janeiro para que você corra para assisti-los durante esta última semana de 2023.

Porque esta é a minha primeira vida (2017)

Os talentosos Lee Min-ki, Jung So-min e Esom são as estrelas principais deste encantador k-drama de romance que te fará apaixonar pela história de amor cativante de seus protagonistas.

A produção tem apenas uma temporada composta por 16 episódios, então você ainda tem a chance de assistir completa nesta última semana antes de ser removida do catálogo da Netflix.

Sinopse oficial : Eles compartilham uma casa e decidem se casar para economizar, mas logo o vínculo cresce e eles descobrem que nada é fácil com sogros exigentes.

Honra teu nome (2017)

Os atores Kim Nam-gil, Kim Ah-joong e Yoo Min-kyu protagonizam este drama médico sul-coreano com toques de fantasia que você não pode perder se for um verdadeiro romântico incurável.

Assim como o projeto anterior, esta trama vai te prender desde o primeiro episódio e vai manter seus olhos fixos na tela do seu dispositivo até o décimo sexto e último capítulo na plataforma.