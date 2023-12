10 filmes na Netflix que você deve assistir antes do Ano Novo: todos serão retirados em 1º de janeiro

Netflix dirá adeus a vários filmes com a chegada de 2024 | (Twentieth Century Fox / Amblin Entertainment / Summit Entertainment)

O ano está prestes a terminar e com o seu fim não só chega o momento de começar a definir suas resoluções para 2024, mas também de se despedir de tudo o que está saindo da Netflix no mês de janeiro.

Embora muitas produções cheguem ao gigante do streaming com o Ano Novo, cerca de cem projetos serão lançados logo no primeiro dia do primeiro mês.

Filmes que deixarão a Netflix em 1º de janeiro

Por isso, a seguir, compilamos 10 dos melhores filmes que serão removidos da Netflix em 1º de janeiro de 2024 para que você aproveite os últimos dias deste ano para assisti-los todos.

Ad Astra: Rumo às estrelas (2019)

O famoso ator Brad Pitt protagoniza este filme de suspense e ficção científica com Tommy Lee Jones e Ruth Negga que vai te prender no sofá durante suas duas horas de duração.

Sinopse : A viagem de um astronauta a Marte se torna uma missão complicada para encontrar seu pai e buscar respostas no espaço... e também dentro de si mesmo.

Deuses do Egito (2016)

Os talentosos atores Nikolaj Coster-Waldau, Brenton Thwaites e Chadwick Boseman são as estrelas principais deste longa-metragem de fantasia baseado nas antigas divindades egípcias.

Sinopse: Depois de Set, o deus da escuridão, assumir o controle do Egito, o deus do sol Horus se une a um ladrão mortal para salvar a humanidade do caos.

Jumanji: O próximo nível (2019)

Se você gostou de Jumanji: Bem-vindo à Selva, você precisa correr para ver esta sequência do filme com as performances principais de Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan e muitas outras estrelas.

Sinopse : Quando Spencer desaparece, Martha, Bethany e Fridge devem retornar a Jumanji para procurá-lo... mas algo dá errado.

Sanju (2018)

Os amantes do cinema de Bollywood devem assistir a esta cinebiografia sobre Sanjay Dutt, estrelada pelos atores Ranbir Kapoor, Vicky Kaushal e Paresh Rawal, sob a direção de Rajkumar Hirani.

Sinopse : Desde o vício pela fama até as complicações do submundo, este filme biográfico segue o passado turbulento do ator indiano Sanjay Dutt.

Heróis (2009)

As famosas estrelas Chris Evans, Dakota Fanning e Camilla Belle protagonizam esta trama de ação e ficção científica que o manterá entretido ao longo de suas quase duas horas de duração.

Sinopse : O telecinético Nick Gant e a vidente Cassie Holmes se unem para encontrar uma psíquica que pode ajudá-los a destruir uma misteriosa agência chamada a Divisão.

O Resgate do Soldado Ryan (1998)

Se você ainda não viu este clássico do cinema dirigido por Steven Spielberg e estrelado por Tom Hanks, esta é a sua oportunidade de descobrir este emblemático drama de guerra que ganhou cinco prêmios Oscar.

Sinopse : Após o Dia D, o Cap. John Miller e um grupo de soldados adentram o território inimigo para resgatar um paraquedista que perdeu três irmãos em combate.

The Raid 2 (2014)

Os fãs de filmes de ação não podem perder este filme indonésio de duas horas e meia, que conta com as atuações estrelares de Iko Uwais, Tio Pakusadewo e Arifin Putra.

Sinopse: Nesta sequência cheia de ação, Rama trabalha disfarçado como prisioneiro para conquistar a amizade de Uco, filho do novo e poderoso líder criminoso Bangun.

Caça Mortal (2020)

Aqueles que nunca perdem um thriller emocionante devem dar uma chance a este filme cheio de intriga e ação com Nikolaj Coster-Waldau, Annabelle Wallis e Zahn McClarnon liderando o elenco.

Sinopse: Um caçador reformado se vê envolvido em um jogo mortal de perseguição quando decide capturar um assassino que poderia ser o mesmo que sequestrou sua filha anos atrás.

Exterminador do Futuro 3: A Rebelião das Máquinas (2003)

Os fãs da saga Exterminador do Futuro devem aproveitar que o terceiro filme da franquia sairá da Netflix para assistir novamente à produção com Arnold Schwarzenegger, Nick Stahl e Claire Danes.

Sinopse: Vários anos se passaram desde que John Connor salvou a Terra, mas sua paz acaba quando chega T-X, um robô assassino com a missão de eliminá-lo.

Feito no México (2012)

Alejandro Fernández, Chavela Vargas e Diego Luna são algumas das estrelas mexicanas que aparecem neste documentário imperdível que sairá da Netflix em 1º de janeiro.