‘Zorro’ chegará ao Prime Video em 2024: em que dia a série será lançada?

O Zorro está de volta. O mítico herói hispânico voltará a marcar seus adversários com sua espada em uma nova série da Prime Video com a atuação principal de Miguel Bernardeu.

A plataforma de streaming da Amazon revelou recentemente os trailers oficiais das novas aventuras do carismático Don Diego de la Vega em sua luta contra a injustiça na Califórnia de 1834.

No avanço para a América Latina, são mostrados em dois minutos uma compilação de cenas cheias de ação e romance como uma prévia do projeto que explora as origens do justiceiro mascarado.

Além disso, o vislumbre também revela a data de lançamento do projeto que revive a lenda criada por Johnston McCulley em 1919 e que foi adaptada várias vezes para o cinema e televisão.

Quando estreia ‘Zorro’, a nova série da Amazon Prime?

‘Zorro’ será lançado no Prime Video em 19 de janeiro de 2024 para a América Latina e Estados Unidos. Enquanto isso, na Espanha, Andorra e Portugal, a série estará disponível no serviço digital em 25 de janeiro.

"Todos esperam controlar a Califórnia em 1834: os antigos colonizadores, o governo recém-instalado que busca o apoio do México depois de servir à coroa espanhola, os oligarcas russos que usam suas empresas russo-americanas, os franceses que não querem abrir mão do controle deste território rico e os recém-formados Estados Unidos da América", diz a sinopse oficial.

“As vítimas desta luta são sempre as mesmas, o povo; os indígenas nativos, alguns dos quais servem como semi-escravos nas missões e outros permanecem livres, os trabalhadores mexicanos explorados e privados de seus direitos pelo governo, e os imigrantes de todas as raças e origens que chegaram em busca de oportunidades”.

"A última esperança deles é um herói milenar que manteve a paz em seu mundo e que agora reencarnou no jovem Diego de la Vega. Os novos tempos exigem um novo herói", conclui o resumo da ambiciosa produção da Secuoya criada por Carlos Portela.

Além de Bernardeau como o novo Zorro, o elenco da série é composto por reconhecidas estrelas da Espanha e do México, como Renata Notni, Dalia Xiuhcoatl, Emiliano Zurita, Elia Galera, Paco Tous, Rodolfo Sancho, Cristo Fernández, Francisco Reyes, Cecilia Suárez, Luis Tosar e Ana Layevska.

O ‘Zorro’ terá dez episódios de aproximadamente uma hora. Os capítulos foram gravados nas Ilhas Canárias por sete meses e são dirigidos por Javier Quintas, Jorge Saavedra e José Luis Alegría.