Terra e Paixão: vilão surta e outro personagem da novela fica com os dias contados

Antônio (Tony Ramos) não quer deixar ninguém em paz na reta final de Terra e Paixão. Depois de ser preso e humilhado na frente de todos em Nova Primavera, o vilão da novela da Globo surta mais um pouco e acaba decidindo se vingar de outra personagem.

Nos próximos capítulos da novela escrita por Walcyr Carrasco, Caio (Cauã Reymond) consegue prender o próprio pai, depois que uma emissora de televisão faz uma grande matéria sobre os crimes do crápula. No entanto, ele acaba solto e encomendando a morte de uma mulher para mostrar que está mais cruel do que nunca.

Em cenas futuras, o fazendeiro de Terra e Paixão decide colocar toda sua fúria contra Marino (Leandro Lima), que foi o responsável por sua prisão, e manda matar Lucinda (Débora Falabella). Eles acabaram de se casar.

Terra e Paixão: Irene (Gloria Pires) alerta Antônio (Tony Ramos) sobre os riscos de matar personagem (Paulo Belote/Globo)

Do lado do marido, Irene (Glória Pires) tenta colocar um pouco de juízo na cabeça de Antônio, que continua sendo impulsivo e não percebe que já é carta marcada em Nova Primavera. A mulher alerta sobre as consequências desastrosas dessa atitude do vilão.

LEIA TAMBÉM: Paraíso Tropical: Marion perde a paciência e diz que filho não serve para nada

Irene diz para o personagem de Tony Ramos em Terra e Paixão que Lucinda acabou de assumir o controle da cooperativa e que é uma mulher muito querida por todos. Além disso, ela já sofreu nas mãos de Andrade (Ângelo Antônio) antes de se casar com o delegado.

Terra e Paixão: Antônio (Tony Ramos) manda matar Lucinda (Débora Falabella) (Cadu Pilotto/Globo)

Mas, Antônio não liga para nada e Irene não consegue evitar o pior. Em cenas futuras da novela da Globo, o vilão manda matar a esposa de Mariano, que fica em choque ao saber do atentado. Mesmo tentando fazer algo, o delegado de Nova Primavera perde o controle e se entrega às emoções do momento.

A novela Terra e Paixão termina em janeiro, quando será substituída pelo remake de Renascer, trama escrita por Benedito Ruy Barbosa em 1993, que volta ao ar no dia 22.

LEIA TAMBÉM: Fuzuê: protagonista leva a pior e perde o tão sonhado emprego na novela