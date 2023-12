Taylor Swift emocionada com mensagem de mãe solteira: ''me lembra eu e minha mãe''

A superstar pop Taylor Swift comoveu seus fãs ao responder a um vídeo emocional no TikTok de uma mãe solteira. A cantora de 34 anos expressou sua gratidão pela mensagem, destacando a conexão especial que sentiu com a história da fã.

O vídeo do TikTok, postado por uma usuária chamada @saywhaaat, mostra a mãe solteira, Jenny, emocionada ao falar sobre como a música de Taylor Swift influenciou positivamente sua vida e a de sua filha de 9 anos.

Taylor-swift-comentando-tiktok

TikTok

Resposta carinhosa de Taylor

Taylor Swift, conhecida por seu relacionamento próximo com sua própria mãe, Andrea, respondeu ao vídeo elogiando a mãe solteira por compartilhar uma história tão tocante. Ela enfatizou como a mensagem a fez lembrar dos momentos especiais que teve com sua mãe na mesma idade.

Swift, ao longo do ano, celebrou não apenas o sucesso de sua turnê, mas também experiências pessoais, incluindo seu aniversário e um novo romance. Sua resposta calorosa no TikTok mostra não apenas sua apreciação pelos fãs, mas também sua conexão com histórias que refletem suas próprias experiências familiares.