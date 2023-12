Shakira é imortalizada com uma escultura em Barranquilla

Shakira é uma das referências musicais mais importantes da indústria em nível internacional, pois diversificou sua carreira em mais de uma ocasião, além de trabalhar com diversos artistas com os quais conseguiu fundir seu estilo e se reinventar. Após o sucesso de 2023, a artista colombiana recebeu uma estátua para imortalizar seu legado.

O ano de 2023 tem sido um dos melhores na carreira da intérprete de ‘Antología’, não apenas pelos seus lançamentos musicais, mas também pelos reconhecimentos que obteve por sua destacada trajetória. É por isso que sua figura foi imortalizada na Colômbia.

Shakira Shakira

Inauguram estátua de Shakira em Barranquilla

Através de uma publicação nas redes sociais, Shakira compartilhou as primeiras fotografias da escultura que foi colocada em Barranquilla, na Colômbia, como parte de uma réplica da cantora, que tem mais de 6 metros de altura e foi feita de bronze.

Un corazón que compone, unas caderas que no mienten, un talento inigualable, una voz que mueve masas y unos pies que marchan por el bien de la niñez y la humanidad.



Que sigas siendo inspiración para las mujeres y niñas del Caribe, @shakira. pic.twitter.com/rJhaCHlRhO — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) December 26, 2023

Os pais da cantora compareceram à revelação da estátua, mostrando seu orgulho pelo reconhecimento, pelo qual Shakira agradeceu em uma postagem no Instagram.

"Me sinto profundamente honrada por este reconhecimento da minha cidade natal. O fato de terem querido me imortalizar em bronze é um gesto que levarei sempre no coração. Barranquilla é e será eternamente o meu lar, é a terra que me viu nascer e onde meus sonhos artísticos se formaram", disse através de um comunicado que enviou.