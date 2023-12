Remake de Elas por Elas: depois de tanto perrengue, Renée volta a sorrir

Em meio a tantas rasteiras do destino, Renée (Maria Clara Spinelli) vai reencontrar o amor. Em cenas previstas para irem ao ar a partir do capítulo desta sexta-feira (29), a protagonista do remake de Elas por Elas vai conhecer o delegado Rico (Pedro Caetano), um amigo de longa data de Pedro (Alexandre Borges).

Tudo acontece quando Renée está jantando com Taís (Késia) e Pedro em um restaurante, quando Rico aparece e se junta a eles. Ele logo demonstra interesse na irmã de Érica (Monique Alfradique).

Renée fica envaidecida com as investidas de Rico, mas explica que neste momento ela só consegue pensar em recuperar Vic (Bia Santana), que está morando com Márcia (Mery Sheyla). Aos poucos, no entanto, Renée vai perceber que ainda há espaço em sua vida para o amor.

Remake de Elas por Elas: Rico (Pedro Caetano) e Renée (Maria Clara Spinelli) vivem romance (Léo Rosario/Globo)

Mas, diante deste novo romance em Elas por Elas, a personagem precisa lidar com o fato de Wagner (Cesar Mello) retornar ao Rio de Janeiro. Em cenas futuras, o cafajeste reaparece com a maior cara lavada e decidido a reconquistá-la.

Ao mesmo tempo, a personagem de Maria Clara Spinelli na novela das 18 horas na Globo também precisa de muita reflexão para enfrentar um outro problema dentro do remake da Globo. A protagonista do remake vai à Justiça lutar pela guarda da filha legítima de Wagner, afinal, Márcia (Mary Sheila), que também reencontrou sua mãe biológica.

Remake de Elas por Elas: Rico (Pedro Caetano) trabalha como delegado na adaptação da novela (Léo Rosario/Globo)

Além de Maria Clara Spinelli, o elenco do remake de Elas por Elas conta com Rayssa Bratillieri, Karine Teles, Mariana Santos, Valentina Herszage, Mateus Solano, Isabel Teixeira, Filipe Bragança, Lázaro Ramos, Deborah Secco e Paula Cohen, entre outros nomes conhecidos. A direção artística é de Amora Mautner.

Vale destacar que a adaptação é da novela homônima escrita por Cassiano Gabus Mendes e exibida originalmente pela Globo na faixa das 19 horas, em 1982.

