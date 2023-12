Paris Hilton enfrenta mais uma vez comentários cruéis sobre a aparência de seu bebê depois de mostrar seu Natal em família

Paris Hilton está no seu melhor momento, desfrutando da sua vida profissional e também da sua estreia como mãe com seu filho Phoenix e recentemente a pequena London Marilyn, que são fruto do seu casamento com o empresário Carter Reum , com quem se casou em 2021.

A modelo reconhecida mostrou seu lado de mãe nas redes sociais ao posar em várias ocasiões com seu filho mais velho, que recebeu comentários cruéis sobre sua aparência física.

Agora, Paris mostrou o quanto ama o Natal e decidiu posar ao lado de sua família durante a Noite de Natal, e apesar de sua emoção e alegria, os comentários mais uma vez mostraram o pior da sociedade.

A foto de Paris Hilton no Natal com sua família

Paris Hilton teve que defender seu filho Phoenix várias vezes devido aos comentários depreciativos que ela teve que ler sobre a aparência de sua cabeça, pois os "especialistas" das redes sociais afirmam que ele sofre de "hidrocefalia" devido ao seu tamanho grande.

"Viver uma vida pública, os comentários são inevitáveis, mas apontar para o meu filho, ou para o de qualquer outra pessoa, é inaceitável... Meu bebê está perfeitamente saudável, é adorável e angelical", expressou.

Como toda uma leoa, Hilton pediu que parem os insultos, assegurando que seu filho está completamente saudável. No entanto, agora que ela compartilhou cartões de Natal com sua família, mais uma vez muitos reagiram da pior maneira em relação ao pequeno.

“Feliz Natal dos Hilton-Reums! 🎁🎄 No início de 2023, nunca poderia ter imaginado a felicidade e gratidão que sinto neste momento ❤️ Minha linda família de quatro, meu sonho de conto de fadas realizado!!, escreveu junto a um carrossel de fotos onde aparece com o pequeno e seu esposo com pijamas combinados.”

A imagem familiar comoveu seus fãs, ao ver o quanto ela parece feliz ao lado de sua família, mas os comentários cruéis têm ofuscado o momento de ternura, com zombarias, questionamentos e até mesmo diagnósticos falsos.

“”Parece hidrocefalia e ela tem dinheiro de sobra, então esse bebê terá os melhores especialistas”, “Que criança estranha”, “Ele tem água no cérebro, é uma condição em que há inflamação e inchaço do cérebro”, “Por que ela continua postando fotos do seu bebê se as pessoas estão sendo maldosas?”, foram alguns comentários dos usuários.