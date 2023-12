Os pais de Clara Chía não suportam Piqué: saiba a razão

A separação de Shakira e Gerard Piqué foi uma das mais controversas e amplamente cobertas pela mídia. Desde então, o ex-jogador de futebol e sua nova parceira, Clara Chía, têm tentado manter um perfil discreto.

No entanto, a narrativa continua a gerar interesse, uma vez que persistem algumas questões pendentes entre a colombiana e o líder da Kings League. Isso inclui decisões sobre propriedades adquiridas em conjunto e o planejamento das férias de seus filhos, Milan e Sasha.

Embora, nesta instância, a atenção esteja centrada em Clara Chía. Acontece que Jordi Martin, o paparazzi espanhol que anteriormente expôs a infidelidade de Piqué com Chía, informou que a família da jovem de 24 anos "não tolera" o jogador de futebol, que se tornou um novo membro quase um ano atrás.

A razão pela qual os pais de Clara Chía não suportam Piqué

De acordo com a narrativa de Martin, os pais de Chía entraram em contato com ele para expressar sua desaprovação em relação ao relacionamento de sua filha com Piqué. Como resultado, a jovem evita ficar em casa durante as noites para evitar conflitos e busca abrigo na casa de uma amiga. Quando Piqué viaja para Miami para ver seus filhos, Clara escolhe não ficar na casa de seus pais, mas sim na casa de uma amiga, pois discorda da posição de seus pais em relação ao seu parceiro. Martin revelou à mídia internacional que a família de Clara Chía não aceita Piqué e que os pais da jovem não permitem que ele entre em sua casa.

Jordi Martin, que tem acompanhado o relacionamento de Shakira e Piqué desde o início, afirmou que os pais de Clara Chía consideram Piqué como "extremamente arrogante" e esperavam que sua filha compartilhasse sua vida com outro tipo de homem. Outros meios de comunicação também relataram que os pais não estão satisfeitos com a diferença de idade, já que o jogador de futebol é 12 anos mais velho.

Com as festividades de final de ano se aproximando, o paparazzi acrescentou que Chía e Piqué estão avaliando a possibilidade de passarem as festas separados, especialmente no Natal, que costuma ser um dia familiar, e seria incompatível reunir o casal com os pais de Chía por razões óbvias.