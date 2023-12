Messi roubou a cena na sensual foto de biquíni de Antonela Rocuzzo, sua esposa

Lionel Messi roubou a cena na foto sensual de Antonela Rocuzzo, sua esposa. Enquanto aguarda o retorno da MLS nos Estados Unidos, Messi está relaxado ao lado de sua família e, por isso, deu o que falar. Na verdade, o argentino já está em Rosário, sua cidade natal, onde passará as festas de dezembro junto com familiares e amigos.

Recentemente, Antonela Rocuzzo, esposa de Leo Messi, publicou em sua conta do Instagram uma foto sensual de biquíni. Claro, a imagem gerou muita conversa, pois evidenciou a beleza de Rocuzzo. No entanto, um detalhe no fundo da fotografia foi o que roubou a cena. Acontece que Messi aparece atrás de Antonela e seu torso nu recebeu elogios de fãs e seguidores do futebol internacional.

"Modo verão ativado", Antonela Rocuzzo

Em questão de minutos, a foto de Antonela provocou muitos comentários nas redes sociais. O curioso foi que a maioria se focou em Messi. Os seguidores de Leo se concentraram nele, mesmo que não estivesse muito bem visível.