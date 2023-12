Menos bonito do que o seu ex? Britney Spears não perde tempo e teria novo par

Foi há cinco meses que Britney Spears anunciou seu divórcio com Sam Asghari, com quem teve um casamento de pouco mais de um ano. E embora os verdadeiros motivos que levaram ao fim do relacionamento sejam desconhecidos, parece que a princesa do pop deixou para trás o que foi a história de amor com o treinador.

A cantora, que tem sido duramente criticada pelos seus danças ousadas e até ‘perigosas’ nas redes sociais, está vivendo plenamente a sua solteirice, após o sucesso mundial do seu livro ‘The Woman in Me’, no qual ela contou os momentos mais polêmicos que viveu e até elogiou o seu ex-marido.

Nas últimas horas, a famosa levantou suspeitas de um novo amor, após suas publicações no Instagram junto a um homem, que seria seu empresário. Eles surgem no meio do reaparecimento de Sam, que agora exibe um corpo mais tonificado e musculoso depois de focar em sua aparência neste tempo.

Britney Spears e o homem que seria seu novo amor

Britney Spears deixou mais de um intrigado depois de publicar alguns vídeos em sua conta no Instagram onde ela é vista se divertindo em uma piscina junto com Benjamin Mallin, que se rumora ser seu novo gerente.

Nas imagens, ambos parecem se divertir e estar bastante próximos, e ela até o chamou de “bebê”, o que levou muitos a pensar que ela está reconstruindo sua vida amorosa.

Spears pode ser vista com um biquíni turquesa, óculos de sol e um chapéu de aba larga. Além disso, é possível ver que ambos estão segurando uma taça de vinho ao se verem.

Sobre Benjamín, sabe-se que ele trabalha na empresa Hudson MG de Cade Hudson, é o empresário de Britney e possui uma trajetória relevante na indústria do entretenimento. Além disso, ele esteve ajudando-a o tempo todo a recuperar sua liberdade da tutela imposta por seu pai.

Há aqueles que decidiram comparar Benjamin com Sam, o ex-marido da diva de 42 anos e, embora se possa ver que ele é bastante bonito, aparentemente não consegue superar a beleza do modelo, que agora exibe seu abdômen de aço e músculos grandes.

Embora haja muitas suspeitas de um possível namoro, a verdade é que Britney decidiu não falar sobre sua vida pessoal e ocasionalmente lançar publicações polêmicas que se tornam viral rapidamente, sendo uma das cantoras mais aclamadas.