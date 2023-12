Meghan Markle pode ser interrogada sobre racismo na realeza em processo judicial; saiba mais

Meghan Markle pode ser chamada a depor sobre os alegados comentários racistas dentro da realeza britânica, revela ação movida por sua meia-irmã Samantha Markle. No cerne do processo está uma declaração feita durante a notória entrevista com Oprah Winfrey, na qual a Duquesa de Sussex mencionou crescer como filha única devido à falta de conexão com sua irmã.

Samantha Markle, meia-irmã de Meghan, apresentou uma ação judicial por difamação em resposta às alegações feitas pela Duquesa de Sussex durante sua impactante entrevista com Oprah Winfrey. O advogado de Samantha, Peter Ticktin, anunciou que buscará depoimentos de Meghan e do Príncipe Harry, sugerindo que ambos serão interrogados durante o processo.

Possíveis questões sobre assuntos familiares e rusgas com a monarquia

O interrogatório pode abranger temas sensíveis, incluindo as controvérsias recentes relacionadas ao livro “Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival”, conforme indicado pelo Daily Mail britânico. A possível inclusão de perguntas sobre as alegações de racismo envolvendo membros da realeza destaca a complexidade do processo.

A revelação na versão holandesa e a falta de resposta da família real

A versão holandesa do texto do jornalista Omid Scobie, associado a Meghan Markle, revelou os nomes de dois membros da realeza que teriam feito comentários racistas preocupantes sobre o tom de pele de Archie, o primeiro filho de Meghan e Harry. A Família Real ainda não se pronunciou sobre as acusações, e os livros relacionados foram retirados das livrarias.

Defesa da exploração do assunto durante o processo de Samantha

Samantha e Meghan Markle em 2008 — Foto: Reprodução/Daily Mail

O advogado Peter Ticktin argumenta que a questão do suposto racismo na realeza “precisa ser explorada” durante o processo movido por Samantha Markle. A falta de resposta da Família Real e a retirada dos livros sugerem uma abordagem cautelosa diante das alegações.

Razões para o afastamento e silêncio de Meghan e Harry

Samantha Markle justifica a ação legal, alegando que Meghan é alguém disposto a dizer coisas prejudiciais e destrutivas, inclusive à sua própria família e à monarquia. Até o momento, o Príncipe Harry e Meghan não emitiram um posicionamento oficial sobre as acusações, mantendo um silêncio público.

Fonte: Revista Monet