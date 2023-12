Marvel Studios pode recuperar seus números de bilheteria com esses três filmes que já foram anunciados

Em meio a um período desafiador, o Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) enfrenta uma crise marcada pelo tropeço nas bilheterias de produções recentes. No entanto, a esperança renasce com o anúncio de três projetos que podem revitalizar o sucesso da franquia e cativar novamente os fãs, de acordo com Cinemas Comics.

Deadpool 3: O retorno do mutante (2024) A notícia mais destacada é o retorno do irreverente anti-herói, Deadpool, em sua terceira edição intitulada ‘Deadpool 3: O Renascimento Mutante’. A surpresa atinge seu ápice com a confirmação da participação de Hugh Jackman como Wolverine. Essa colaboração promete adicionar uma dimensão inesperada à narrativa e estabelecer novas conexões no universo mutante. A data de lançamento está programada para 2024, gerando grandes expectativas entre os fãs.

Foto de Ryan Reynolds e Hugh Jackman como Deadpool e Wolverine no set de gravação de Deadpool 3 (Marvel Studios )

X-Men: O Renascimento Sem Limites (Data de lançamento a confirmar) Após a aquisição dos direitos da 20th Century Fox, a Disney está preparando o terreno para um reinício das histórias dos X-Men. Este projeto, ainda sem data de lançamento confirmada, marca a expansão do MCU ao incorporar personagens icônicos que antes estavam fora de seu alcance. A expectativa entre os fãs está no seu ponto mais alto, pois aguardam ansiosamente o retorno dos mutantes às telonas.

Os 4 Fantásticos: Em busca da equipe ideal (Data de lançamento a ser confirmada) Outro projeto que está gerando especulação é o reinício de ‘Os 4 Fantásticos’. Embora ainda estejam em busca do elenco perfeito, a ideia de reintroduzir esses heróis no MCU despertou o interesse dos fãs. Apesar de não ter uma data de lançamento, a expectativa é alta, pois espera-se que a inclusão dos 4 Fantásticos no universo compartilhado da Marvel traga uma nova dinâmica à franquia.