Kanye West adia lançamento de seu álbum devido a disputa com Nicki Minaj

O tão esperado álbum colaborativo de Kanye West e Ty Dolla Sign, intitulado ‘Vultures’, sofreu mais um atraso, desta vez devido a uma disputa com a renomada rapper Nicki Minaj.

Um dos motivos por trás do atraso do álbum é uma disputa entre West e Minaj. Meios especializados apontam que a rapper se recusou a conceder os direitos de amostra para a música ‘New Body’, uma colaboração entre Minaj e West que remonta a cinco anos atrás.

Ela até ameaçou não lançar o álbum a menos que a disputa fosse resolvida. Como resultado, Nicki não está creditada na lista oficial de músicas de ‘Vultures’, enquanto Bump J e Lil Durk estão na música principal do álbum.

KANYE WEST SLAMMED NICKI MINAJ FOR DECLINING "NEW BODY" verse 🔥🔥 pic.twitter.com/cC6lgMU2IV — Ye (@ye_world_) December 16, 2023

Após surgirem rumores online, uma nova data de lançamento para o álbum foi estabelecida: 31 de dezembro. No entanto, essa data também foi descartada e Ye decidiu adiar o lançamento para o próximo ano.

De acordo com a equipe de West, espera-se que ‘Vultures’ finalmente seja lançado em 12 de janeiro de 2024, proporcionando aos fãs uma nova data para marcar em seus calendários.

Direitos de amostra

Outra controvérsia que tem cercado o álbum ‘Vultures’ está relacionada com os direitos de amostra.

Informa-se que a música ‘Everybody’ contém uma amostra da música ‘Everybody (Backstreet’s Back)’ dos Backstreet Boys, mas a banda não concedeu as permissões necessárias para utilizar essa amostra.

Ainda não se sabe se a música seguirá em frente como foi originalmente concebida.

Este atraso no lançamento do álbum ocorre pouco depois de se conhecerem os planos de Kanye de construir uma metrópole de 100 mil acres no Oriente Médio, e rumores indicam que ele está considerando locais em Dubai para este ambicioso projeto.