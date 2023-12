JLo e Ben Affleck são flagrados se beijando, mas ele é criticado por esse gesto: “Eu o deixaria”

Assim como muitos outros casais ao redor do mundo, Jennifer Lopez e Ben Affleck saíram para fazer algumas compras de última hora antes da celebração da grande festa de Natal.

O casal saiu acompanhado de suas respectivas mães, Guadalupe Rodríguez e Christopher Anne Boldt, na quinta-feira, dia 21 de dezembro, para comprar alguns detalhes em lojas de Los Angeles, Califórnia.

O quarteto visitou a boutique de arte e roupas Maxfield em West Hollywood; mais tarde, todos foram vistos olhando itens para casa na famosa loja de design de interiores +COOP.

Durante a viagem, a cantora de 54 anos e o ator de 51 se separaram para ver sozinhos algumas bolsas e joias. Enquanto examinavam as peças, Ben pegou seu telefone para mostrar algo a JLo.

Após ver a tela do seu smartphone, a diva do Bronx não conseguiu conter seu amor pelo vencedor do Oscar com quem se casou no ano passado e lhe deu um beijo furtivo nos lábios.

O gesto aparentemente pegou-o de surpresa, pois o ator tinha o olhar fixo na tela do seu dispositivo naquele momento e continuou olhando para ele enquanto sua esposa o beijava.

Ben Affleck está sendo criticado por sua atitude durante um beijo em Jennifer Lopez

O momento foi capturado por paparazzi e divulgado pelos meios de comunicação em seus portais e redes sociais, onde os usuários criticaram duramente Affleck por olhar para o seu telefone enquanto beijava.

"De verdade, Ben? Estás beijando ela enquanto navega pelo seu telefone com os olhos abertos? Se fosse ela, eu deixaria ele!", comentou uma internauta. "Ela está beijando ele e ele está olhando para o telefone... Muito romântico", apontou outro.

"O linguagem corporal desse beijo enquanto ele está falando ao telefone é feroz... Ele nem mesmo está olhando para ela", acrescentou um terceiro. Enquanto isso, um quarto apontou: "Então, ele não poderia se importar menos, já que está grudado no seu telefone, o que parece ser mais importante".

"Isso é muito vergonhoso para a diva. Você nem gosta dela nem mesmo para fotos de paparazzi", disse um quinto fã. Enquanto isso, um último internauta comentou: "Ele não poderia parecer mais desinteressado, mesmo que quisesse, enviando mensagens de texto o tempo todo".

Outros usuários também interpretaram que Jen estaria tentando provar que seu romance com Ben está indo bem com essa demonstração pública de afeto, mas não acreditam que o casamento "dure".

"Jen está fazendo o possível para parecer que estão apaixonados e que está tudo bem, mas Ben está transmitindo uma situação completamente diferente", especulou um usuário. "Olhando para o telefone no meio de um beijo. Eles não enganam ninguém", interpretou um segundo.

“Este é um casal infeliz e desconectado”, “Nunca parecem naturais juntos, parece tão forçado”, “Duvido que durem até o próximo ano. Ben já parece entediado” e “O momento mais romântico para JLo é quando ela quer que seu marido a beije e ele está olhando para o telefone” são outros comentários.