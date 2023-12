Georgina Rodríguez publica um vídeo em que fica espetacular enquanto treina com Cristiano Ronaldo em casa

Existe uma explicação para entender por que Georgina Rodríguez mantém uma figura escultural e por que Cristiano Ronaldo, aos 38 anos, continua sendo um jogador de futebol determinante dentro de campo. Nem as festas de Natal e Ano Novo afastam o casal da disciplina que tem com o cuidado de seus corpos.

O casal dinâmico voltou a chamar a atenção, desta vez, não no campo, mas na academia de sua casa. A influenciadora e o jogador de futebol compartilharam um vislumbre exclusivo de sua rigorosa rotina de treinamento, deixando claro que seu compromisso com a saúde e o bem-estar vai muito além do campo de jogo.

Georgina Rodríguez não poupa esforços quando se trata de manter sua figura invejável, e ela provou isso ao publicar um vídeo treinando junto com Cristiano Ronaldo na academia privada de sua casa. A intensidade da sessão e a dedicação do casal à forma física são evidentes, mostrando que seu compromisso com um estilo de vida saudável é uma prioridade compartilhada.

Com uma disciplina férrea, Georgina Rodríguez consolidou sua posição como uma figura influente no mundo do fitness e da moda. Sua dedicação não apenas se reflete na intensidade de seus treinos, mas também em suas escolhas alimentares. A bela modelo hispano-argentina destacou em várias ocasiões a importância de manter um equilíbrio entre uma alimentação saudável e a atividade física regular para preservar sua figura esbelta.

Por sua vez, Cristiano Ronaldo, aos 38 anos, continua sendo um ícone do futebol mundial. Sua obsessão pela excelência não se limita ao campo de jogo; ela se estende à academia e além. A recente conquista de se tornar o maior artilheiro do mundo, com 53 gols enquanto jogava pelo Al Nassr, é testemunho de seu espírito competitivo indomável e de sua dedicação inabalável ao esporte que ama.