Fuzuê: protagonista leva a pior e perde o tão sonhado emprego na novela

Luna (Giovana Cordeiro) vive dias terríveis depois que César (Leopoldo Pacheco) e Bebel (Lília Cabral) decidem se aliar em Fuzuê. Acontece que a união do ex-casal de Fuzuê não leva boas notícias para a protagonista da novela da Globo.

Em cenas futuras, os donos da Conde de Montebello tomam decisões importantes sobre a joalheria e Luna acaba sofrendo as consequências disso. Depois de muito pensarem, eles decidem encerrar o setor de biojoias da empresa, tirando o tão sonhado emprego da personagem principal.

Fuzuê: Luna (Giovana Cordeiro) abandona emprego na joalheria (Fábio Rocha/Globo)

Acontece que tudo não passa de um plano cruel de Preciosa (Marina Ruy Barbosa) que convence os pais sobre o fechamento do setor na Conde de Montebello. A vilã de Fuzuê não aceitou muito bem o plano do pai em se dar bem com sua meia-irmã e acaba piorando tudo para Luna, que vai deixar a empresa.

Com a ajuda de Pascoal (Juliano Cazarré), a personagem de Marina Ruy Barbosa na novela escrita por Gustavo Reiz ataca a namorada de Miguel (Nicolas Prattes) sem que ela saiba. Os dois vão até uma cooperativa de garimpo ilegal com o objetivo de fechar um negócio escuso no nome da filha de Maria Navalha (Olívia Araújo).

Fuzuê: Pascoal (Juliano Cazarré) também faz parte dos planos para tirar Luna (Giovana Cordeiro) da joalheria (Paulo Belote/Globo)

O plano dá certo e para piorar ainda mais as coisas para o lado da protagonista de Fuzuê, a vilã da novela da Globo esconde a documentação entre as suas coisas, mostrando que Luna fez tudo. A mentira dá certo e, depois da falcatrua, tudo será descoberto, deixando a personagem de Giovana Cordeiro na pior situação.

Ainda por cima, nas cenas que vão ao ar a partir do dia 6 de janeiro, a esposa de Heitor (Felipe Simas) não pensa duas vezes antes de acusar a personagem de Giovana Cordeiro pelo crime cometido. Luna tenta se defender, mas as provas em suas coisas acabam por deixarem ela cada vez mais perdida. Desta forma, a protagonista de Fuzuê desiste do cargo na joalheria da família.

