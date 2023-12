‘Ervoafetiva’: influencer distribui maconha para pessoas na rua e revolta web; assista ao vídeo

Um vídeo natalino causou confusão nas redes sociais na última quinta-feira (28) após uma influencer chamada Melissa Said distribuir supostos cigarros de maconha para pessoas na rua.

Em suas redes sociais, a influenciadora se autodenomina ‘ervoafetiva’, falando sobre o estilo de vida e o uso de cannabis.

No vídeo, que você confere a seguir, a jovem aparece com roupas natalinas manuseando a planta. Em seguida aparece em uma estufa e por último dentro do carro, oferendo o suposto cigarro.

“Está na larica? Já fumou um ‘beck’ hoje?” e “Dois reais ou um presente misterioso?”, são algumas frases ditas por Melissa, que oferece uma marmita acompanhada do suposto cigarro.

Assista ao vídeo:

🚬 Influenciadora viraliza distribuindo marmitas e baseados para pessoas na rua.



Vale lembrar que segundo a legislação brasileira, a distribuição de maconha, mesmo que de graça, é considerada tráfico de drogas.

O crime de tráfico de drogas é previsto em Lei (11.343/2006) e descreve diversas condutas que caracterizam como algo ilícito, inclusive oferecer e entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente.

“Ficam proibidas, em todo o território nacional, as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem como o que estabelece a Convenção de Viena, das Nações Unidas, sobre Substâncias Psicotrópicas, de 1971, a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico-religioso.

Parágrafo único. Pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput deste artigo, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo predeterminados, mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas”.

Procurada pelo site ‘O Globo’, a influenciadora Melissa Said ainda não retornou o contato.

